В центре Москвы пропагандируют идеи и образ фашистского пособника Нжде

C началом Нового года в московские книжные прилавки поступили книги о жизни и деятельности гитлеровского пособника Гарегина Нжде.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, книжный магазин "ArmBook" в честь дня рождения нацистского преступника, который появился на свет 1 января 1886 года призывает своих читателей приобрести и ознакомиться с трудами Нжде, изучить биографию и политический путь этого деятеля, культ которого в Армении возведен на государственный уровень.

"Всем кому интересна судьба национального героя - который всю жизнь служил своей стране и стремился изменить жизнь людей к лучшему, защищал границы своего государства от нашествия захватчиков и глубоко любил свою родину - мы рекомендуем книги, где изложена биография и деятельность Гарегина Нжде , его философия и идеология", - говорится на странице издательства.

Отметим, что архивы хранят достаточно свидетельств сотрудничества Нжде с третьим рейхом. Нынешний "герой Армении" занимался в основном вербовкой солдат для "Армянского легиона" - и среди армянских военнопленных, и из числа молодых армян диаспоры.

Идеология же Нжде сконцентрирована на "Цегакронизме", что если вкратце дать описание, то это является расизмом.

Своими изречениями "Народ, исповедующий мужество-арийство", "Заветы и кредо Этноверы" он представил армянам свою версию избавления от ощущения "обездоленной нации". По версии Нжде, панацеей является постоянное нравственное самосовершенствование вкупе с устойчивой туркофобией.

Приверженность к идеям нацизма у Нжде особо раскрылись во время Великой Отечественной Войны.

Вот что говорится об этом в судебных документах Особого совещания при МГБ СССР, которое осудило Нжде к 25 годам тюрьмы: "...В период второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения подрывной работы против частей советской армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав "Армянского национального совета" (на самом деле - комитета), созданного в Берлине в 1942 г., т.е. в преступлениях, предусмотренных статьями 58-4, 58-11 и 58-6, часть 1 УК РСФСР".

При этом, некоторые армянские и про-армянские авторы в попытке замаскировать темное прошлое нацистского коллаборанта, описывают Нжде как как "образцового русского офицера".

Армяне всячески уповают на то, что Нжде в начале прошлого века воевал против турков и азербайджанцев, скрывая его годы деятельности в армии Вермахта. Однако, факты говорят о том, что он воевал не только против турок, но и изрядно занимался преступлениями против русских солдат и офицеров.

В обвинительном заключении 1948 года по делу гражданина Тер-Арутюняна (Нжде) была установлена ответственность последнего за военное преступление в ходе операции по так называемой "обороне Зангезура" в 1918 году.

"В 1918 году дашнакским правительством ( Тер-Арутюнян) был послан в Зангезур (Армения) для формирования националистических воинских частей... По его приказанию, были расстреляны ряд коммунистов и красноармейцев и брошены с Татевской скалы в ложбину сотни красноармейцев, коммунистов, революционно настроенных рабочих и крестьян", гворится в источиках по обнитиеному акту. (том II, лист дела NN 251−253, 257−259, 263−266, 355−359, 360, 364−369).

На следствии в 1947 году Тер-Арутюняну припомнили и его "ультиматум" местному командованию Красной Армии от 27 сентября 1920 года, в котором была и такая мысль армянского политического идола: "Турок и русских я уничтожаю с таким наслаждением, с каким уничтожаю в бою и вне боя".

"Образцовый русский офицер", как преподносят Нжде московские армяне, "оборонял" Зангезур, убивая "с наслаждением" пленных, в том числе, и русских солдат. Эти же идеи сегодня бушуют в армянском обществе с новой силой, где активно призывают взяться за оружие уже против российских миротворцев в Карабахе.