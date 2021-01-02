Крах проекта "армянская диаспора"

Политический проект "армянская диаспора" сворачивается. Глобалистам этот проект более не интересен, так как он не вписывается в новые реалии ХХ1 века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, свою деструктивную роль армянский Спюрк (армянская мировая диаспоральная сеть), создавший Фонды для спонсирования армянских националистических проектов, уже отыграл.

Как стало известно, деятельность Всеармянского фонда "Айастан" может быть приостановлена по результатам международного аудита, так как вскрыты масштабные коррупционные схемы, которые прокручивались в этом Фонде. Понятно, что этот Фонд и ранее занимался теми же операциями, но тогда это было позволительно, учитывая огромное влияние армянской диаспоры. Сегодня появились новые инструменты глобального манипулирования, так что армянский спюрк себя исчерпал.

Поэтому следует ожидать, что не в столь отдаленной перспективе деятельность Фонда "Айастан" может быть прекращена. Как ожидается, международный аудит может выявить серьезные нарушения международного законодательства. А если рухнет "Айастан", поддерживающий коррупцию и спонсирующий войну, это положительно скажется и на ситуации на Кавказе, в Карабахе, принесет освобождение запрограммированному на вражду армянскому народу.

Армянский спюрк как инструмент изначально был заточен на конфликты, столкновения и войны, что показали события и в Первую мировую войну, и в Карабахе.

На протяжении второй половины ХХ века армянские транснациональные сети и созданные ими политические проекты "геноцид армян", "арцах" и тд использовались в качестве инструмента манипулирования во внешней политике и вмешательства во внутренние процессы в других государствах.

"Геноцид армян" уже признан международными судами не фактом, а мнением. Проект "Арцах" тоже развалился в Карабахе. Это только начало процесса. Со временем вскроются архивы, и тогда уже армянам придется приносить извинения и за события в Первую мировую, и за учиненный ими геноцид в Азербайджане, и за "вторые и третьи армянские государства".

Скоро по всему миру мы будем видеть процесс обрушения влияния армянской диаспоры как политической организации. Открются многие секреты фантастических карьерных продвижений армянских функционеров, в том числе в России. Абрамян, Карапетян, Симоньян, Габрелянов и Ко..