"Неуд" армянской диаспоре

В армянском обществе реальные разброд и шатания.

Дело тут в том, что поражение армянских оккупационных сил, полученное от доблестной азербайджанской армии, стало ударом для армянского социума далеко не только в аспекте демонстрации слабости их военного поля. Наступающее сегодня прозрение у отдельных категорий лиц позволяет им в новом ключе взглянуть на ситуацию в целом, а именно, осознать глобальное поражение, включая политическое, экономическое и дипломатическое поля.

Вместе с тем, насколько усматривается из дискуссий на эту тему в социальных сетях, возможно, что наиболее сильным ударом для армян оказалось поражение спюрка, как они именуют свою диаспору. Говоря словами несгибаемого Штирлица, здесь проявился полный провал: "Что-то у них не сложилось". Опосредованным проявлением чего уверенно можно рассматривать рождение некой т. н. "Инициативной группы развития отношений Родина-Диаспора", в которую вошли довольно известные в армянском обществе лица - Атом Мхитарян, Мгер Оганнисян и др.

В своем заявлении члены этой группы, признав нахождение Армении "в состоянии кризиса", продекларировали утерю жизнеспособности (так в тексте) в отношениях "Армения-Диаспора". Обеспокоенность сложившейся ситуацией и сформировала у представителей армянской интеллигенции идею о создании платформы, "необходимой для национальной солидарности, регулирования атмосферы единства". В свете чего целью объявленной "Инициативы..." было определено содействие "эффективному развитию отношений Родина-Диаспора, их правильному представлению в общественно-политической повестке дня Армении". Важным путем к реализации чего должна стать подготовка конкретных предложений и программ(1).

Согласимся, что данная оценка и выводы представителей армянской общественности однозначно свидетельствуют о полученном спюрком нокауте. Тонкость тут, однако, в том, что утеря армянской диаспорой своих позиций начала происходить значительно раньше. А в течение 44-х блестящих для азербайджанского народа дней спюрк лишь расписался в своем бессилии.

Причина чего - в неимоверной активности на протяжении последних двух лет азербайджанской диаспоры по всему миру. Речь тут далеко не только о мероприятиях, проводимых в памятные для азербайджанского народа дни. Диаспора стала осуществлять свою деятельность значительно глубже. Шире. Колоритнее. Креативнее. Причем с использованием технологических наработок. А открытие в ряде стран мира "Домов Азербайджана" позволило приобщиться к истории и культуре нашего многонационального народа и местным жителям.

В качестве примера можно привести несколько мероприятий, осуществленных представителями диаспоры в течение последних дней. Так, 20 декабря по инициативе азербайджанской общины в Великобритании и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой в Лондоне начал реализовываться проект, восславляющий богатую культуру и традиции Азербайджана. На шести табло, установленных на 20 станциях лондонского метро помещены сменяющие друг друга фотографии, отражающие многообразие и разнородность нашей национальной культуры: архитектурные памятники Баку, карабахские скакуны, сладости и цветок хары бюльбюль. Наслаждаться фотографиями в рамках проектов - "Разнообразие архитектурного искусства в Азербайджане, где встречаются Восток и Запад", "Карабахские скакуны Азербайджана", "Aзербайджанская национальная кухня" - жители и гости Лондона смогут до 3 января 2021 года.

Параллельно, по инициативе функционирующей в Норвегии Азербайджано-норвежской диаспорской организации "CAN" и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой на центральных улицах Осло установлено 200 рекламных щитов (билбордов), повествующих о карабахских реалиях. Авторы проекта призывают мировую общественность обратить внимание на военные преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против мирных азербайджанцев.

В свою очередь, Ассоциация молодых азербайджанских профессионалов в Европе (AYAPE) направила письмо более, чем 250 депутатам Европейского парламента, включая делегацию по Южному Кавказу, Комитет по внешним связям и депутатов Парламентской ассамблеи Евронест, в котором выразила протест против инициативы создания в Европарламенте группы дружбы с Нагорным Карабахом в составе трех человек. С подчеркиванием противоречия данного решения международному праву, позиции ООН и ЕС в отношении признания территориальной целостности Азербайджана.

Ну а буквально вчера в израильском городе Ришон-Ле-Цион прошел камерный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано членом правления Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "Azİz", солисткой Израильского оперного театра Камелией Иоффе совместно с выпускницей Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибекова, студенткой Музыкальной школы Бухман-Мехта при Тель-Авивском университете, скрипачкой Гамер Керимли. Зрители аплодировали прекрасному исполнению произведений Узеира Гаджибекова, маэстро Ниязи, Тофика Кулиева и Вагифа Мустафазаде К. Иоффе, Г. Керимли и Миланы Ханукаевой.

Здесь же можно отметить, что при содействии Государственного комитета по работе с диаспорой, Сети женщин из азербайджанской диаспоры и Молодежной платформы Азербайджана наши детишки из Баку, Агдама, Шуши, Шамкира, Джебраила, Тертера, Джоджуг Марджанлы и др. регионов принимают участие в открывшейся 15 декабря по инициативе Фонда Mine Mark Королевства Нидерландов виртуальной выставке рисунков под названием "Мир и мечты: глазами детей".

Обратим внимание, что выше перечислены всего лишь несколько акций, проведенных азербайджанской диаспорой в течение последних дней.

Не случайно, по итогам завершающегося 2020-го года, в преддверие Дня солидарности азербайджанцев мира, Госкомитет по работе с диаспорой организовал видеоконференцию под названием "Будем едины и солидарны!" (с участием около 500 азербайджанцев, проживающих за рубежом, представителей турецкой диаспоры, а также дружественных Азербайджану стран). В рамках которой группа наших соотечественников была награждена медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности". Многие азербайджанцы получили Благодарственные письма.

Даже несколько этих фактов из повседневной жизни азербайджанской диаспоры зримо демонстрируют идеологический прорыв, осуществленный нашими зарубежными соотечественниками. На фоне чего отчетливее высвечиваются причины, вследствие которых армянское общество в зачетную книжку спюрка поставило жирный неуд. Посему ряд армянских интеллигентов и посчитало актуальным создать т. н. "Инициативную группу развития отношений Родина-Диаспора". Хотя и этот шаг вряд ли приведет к значительным успехам армянской диаспоры.

1.Инициатива развития отношений Родина-Диаспора выступила с заявлением

https://news.am/rus/news/621284.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Теймур Атаев