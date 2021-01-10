Армения открыто берет курс на русофобию

Армения вступила в 2021 год с целым рядом проблем, кризиса общественного мнения и реваншистскими призывами готовится к новой войне с Азербайджаном. В Ереване трехсторонее мирное соглашение, подписанное при содействии Владимира Путина, открыто называют "обычной бумажкой", что еще больше усиливает угрозу войны. Армения, наверное единственная страна в мире где законы международного права воспринимают как действие для лузеров. Вместо мира и созидания Ереван почти весь период новейшей истории предпочитал ставить националистические идеи, вылитые в открытый фарс в виде "Великой Армении", передряги с соседями, страх и смуту в регионе выше норм международного права.

Как пишет армянский автор Наира Айрумян, в Баку и Москве прекрасно понимают, что однажды в Ереване и Ханкенди вспомнят о "миацуме", и тогда трехстороннее соглашение превратиться в кусок ненужной бумаги. В Армении не скрывают, что соглашение которое усилиями России спасла Армению от полного позора, может быть поставлено армянской стороной под сомнение, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

Бывший депутат Верховного совета Армении Грант Хачатрян говорит, что у Еревана есть для этого все основания - соглашения заставили подписать мол силой, а его имплементцию проводят под угрозой применения силы.

Говоря об угрозе силы, армянские политики недвусмысленно указывают на Россию, абсолютно и близко не подпуская факт поражения. Создается впечатления, что Армения триумфально вела войну с Азербайджаном, но тут вмешалась Россия и Ереван вынужден был подписать унизительный акт капитуляции. Например лидер партии "Армянский конструктив" Андриас Гукасян, считает, что для Армении неприемлемо служить или даже укреплять отношения с Россией. "Суть нашего заявления в том, что мы не согласны с тем, что это можно считать окончательным урегулированием конфликта.

Кроме того, есть вторая проблема, она касается безопасности Армении. Мы считаем, что Российская Федерация фактически спонсировала эту войну"- говорит лидер партии.

Мнения Гукасяна, схода со значительной частью армянских элит, согласно которым Россия много лет вооружала Азербайджан, выступая в качестве сопредседателя Минской группы, члена ОДКБ и союзника Армении. Обвинения, конечно абсурдны, так как почти вся военная техника армянской армии составляет российское оружие, значительная часть которых были выданы в кредит. При чем, за большую часть уничтоженной техники кредит все еще не погашен.

При этом, армянские политики не брезгуют обвинять Россию в том, что Москва, мол нарушила ключевое положение статьи 1 Договора ОДКБ, осуществив действия против своего союзника - Армении. В этой связи, Гукасян отмечает, что Армения должна пересмотреть свою систему безопасности.

"В этой ситуации, когда мы видим, что многие европейские страны, в частности Франция, вышли из позиции защиты интересов армянского народа, мы считаем недопустимым оставлять это без внимания, упускать эти возможности. И мы считаем, что сегодня есть геополитические возможности, с помощью которых Армения может построить новую систему безопасности. Дело в том, что Запад своей военной помощью может быть полезен Армении в обеспечении нашей безопасности", - отметил политик, выдав по сути, покровителей большой войны на Южном Кавказе. Ведь имено Франция и англосаксонские страны пытались обрушить региональный миропорядок руками Армении, устновив новые правила и обрушить влияние России в регионе. Теперь же, после победы Азербайджана, когда в регионе создан новый порядок, Армения и ее покровители оставшись у разбитого корыта, вынуждены принять новые реалии, в соответсвии с новым миропорядком.