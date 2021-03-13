Украинская журналистка Евгения Китаева: "Вам очень повезло с Президентом страны!"

Интервью Day.Az с украинской журналисткой, корреспондентом "5 канала" Евгенией Китаевой.

Давайте начнем наш разговор с самого ожидаемого в таких случаях вопроса. Это был Ваш первый визит в Азербайджан и что Вас удивило в нашей столице на сей раз?

Нет, это был не первый мой приезд в Азербайджан. Впервые мы посетили Баку осенью прошлого года, когда началась Вторая Карабахская Война. Мы, понимая историческую важность происходящего события, старались максимально широко рассказать о нем украинским телезрителям, общественности нашей страны. Уже тогда мы были поражены красотой Баку. В этот наш приезд удалось чуть больше прогуляться по столице вашей страны, побывать в "Ичери-шехер", насладиться видами ночного Баку, его неповторимой аурой, атмосферностью. Вне всякого сомнения, это один из самых красивых городов мира, в котором живут удивительно теплые, гостеприимные люди.

Какие у Вас остались впечатления от пресс-конференции в Баку, где на вопросы зарубежных журналистов отвечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев?

Это была прекрасная, незабываемая пресс-конференция. Хочу выразить восторг всем тем, кто ее организовал и благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что уделил всем нам, журналистам из самых разных стран мира, столько времени. Блестяще образованный, свободно говорящий на разных языках, глава вашего государства просто шокировал своим интеллектом. Мы все увидели невероятно подготовленного, уверенного в себе политического деятеля новой формации. Каждый из украинских журналистов, участвовавших в этой пресс-конференции, получил детальный, широкий ответ на все беспокоящие нас вопросы. Такое внимание к прессе, такая подготовленность к совершенно разным вопросам журналистов из разных стран мира- это все дорогого стоит. Вам очень повезло с Президентом!

Следили ли Вы ранее за историей армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта?

Когда произошла Первая Карабахская Война, в результате которой Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана, я еще не была журналисткой. Но я много слышала от коллег, от военных экспертов о ней. Именно поэтому я так рвалась в Азербайджан, сейчас и осенью прошлого года. Мне было так важно самой увидеть все своими глазами, рассказать правду об освободительной войне азербайджанского народа. К счастью, мне это удалось. Прекрасно помню нашу осеннюю командировку в Тертер. Она состоялась именно в те дни, когда этот мирный город подвергся бомбежкам. Больше всего меня тогда шокировали героизм, патриотизм, мужество жителей города. К примеру, дедушка, дом которого был разрушен в результате армянской бомбежки, сказал: "Дом всегда можно отстроить заново. Важнее сохранить Родину. Весь Азербайджан - наш один, общий дом. Сохранить, вернуть себе каждый уголок которого, восстановить который - долг каждого азербайджанца". Даже сейчас, спустя месяцы, вспоминая эти его слова, я испытываю все те же эмоции - восхищение и глубочайшее уважение. И именно в этом,в массовом героизме военнослужащих и гражданского населения, в готовности каждого жителя страны делать все возможное и невозможное для армии и ее победы, как мне кажется, и состоит главная причина вашего триумфа в нынешней войне.



В нынешний свой приезд Вы посетили не только Баку, но и освобожденные из-под оккупации территории Азербайджана. Что из увиденного там Вам потрясло больше всего?

Да, мы смогли увидеть освобожденные от армянской оккупации Агдам, Физули. Сложно передать всю гамму чувств от увиденного. Потому, что перед нашим взором предстали города-призраки. Там не осталось совсем ничего целого, ни одного здания! Скорее всего, армянская сторона, понимая неизбежность возврата этих азербайджанских земель, попросту не застраивали их, не вдыхали в них жизнь. Они, наверное, считали, что это своего рода "буферной зоной". Но все это никак не может служить оправданием превращения некогда цветущего края в выжженную дотла территорию. Посетив которую, каждый раз и навсегда поймет масштаб ужасов, трагедии , продолжавшейся более четверти века.

Стали ли после посещения нашей страны для Вас более понятны чувства азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, что более четверти века ожидали возвращения на родные земли?

Безусловно. Это даже проговаривать страшно и больно - четверть века жить мечтой, надеждой о возвращении на родную землю! Как можно жить со всем этим, день за днем, на протяжении стольких лет видя свой двор, свой дом, свою улицу только в счастливых снах?! Я слышала немало историй о том, как многие азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы хранили ключи от своих домов и квартир, надеясь вернуться туда. Мне понятны и близки их эмоции, но я все же не могу полностью их передать. Потому, что это просто невозможно. Как невозможно эмоционально описать ситуацию, когда в родные дворы, уже в статусе офицеров азербайджанской армии, возвращались те, кто стал вынужденным переселенцем в детстве. Это сюжеты, достойные описания лучшими писателями, драматургами, кинематографистами мира.

Каким Вам видится Нагорный Карабах через 5-10 лет после его освобождения?

Не думаю, а уверена, что не через 5-10 лет, а гораздо быстрее, весь мир увидит, сколь кардинально изменится облик освобожденного Нагорного Карабаха. Мы своими глазами увидели, какие масштабные идут там работы, какие грандиозные планы есть у руководства страны. Там вовсю идет строительство аэропорта в Физули. Всего же, как известно, на освобожденных территориях будет построено три аэропорта. Я уверена, что все они будут сданы раньше запланированного. Потому, что я увидела , что все участвующие в восстановительных работах действуют в едином порыве, как одна слаженная команда. Это просто завораживает, вызывает огромное уважение. Убеждена, что в конечном итоге, Карабах будет превращен в один из самых красивых уголков не только Азербайджана, но и всего мира.

К сожалению, в ходе поездки в Азербайджан, Вы заболели коронавирусом. Как Вы сейчас себя чувствуете и как Вы оцениваете работу азербайджанских врачей , нашего государства в плане борьбы с COVID-19?



Это история, при воспоминании о которой хочется одновременно и плакать, и смеяться. Ведь с самого начала было очень страшно. Я никогда не болела, оказавшись не в Украине, в какой-то другой стране мира. Так что, это был мой первый, такого рода, опыт. И сейчас, после выздоровления, я со всей ответственностью могу сказать - слава Богу, что лечиться от COVID-19 мне пришлось именно в Азербайджане. Я просто потрясена работой азербайджанских медиков. Невероятно четко продуманы, разграничены обязанности всех, кто трудится в ваших медицинских учреждениях, где лечат борющихся с коронавирусом. И я считаю своим героем, своим ангелом-спасителем своего азербайджанского доктора. Он был мне не только врачом, но и лучшим другом, психологом. И еще. Еще до этих двух своих поездок в Азербайджан, я знала, что представители вашего народа очень радушны, гостеприимны, теплы и отзывчивы. Но только сейчас, после всего того, что я увидела, услышала и пережила в ходе посещений вашей страны, могу сказать, что я влюбилась в Азербайджан, в азербайджанцев. Это очень близкий, родной нам народ, которому хочу пожелать мира и процветания.

Акпер Гасанов