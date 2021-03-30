Армения: Новый этап "коньячной" дипломатии - анализ от Пярвина Мирзазаде
По мере приближения внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года армянская сторона развернула новый этап своей "коньячной" дипломатии, направленный на реанимирование уже практически завершенного карабахской конфликта.
Как всегда, впереди всех кандидат в армянские "Талейраны" министр иностранных дел Ара Айвазян, который разразился в армянском парламенте очередной ястребиной речью.
Отвечая на вопрос парламентариев, Айвазян-Талейран в очередной раз повторил свои уже набившие оскомину тезисы относительно своего видения будущего Карабахского региона Азербайджана.
Абсолютно не смущаясь тем, что речь идёт о неотъемлемой части соседнего государства, этот дипломат-автодилер снова заговорил о каком-то только ему понятном статусе, которой уже давно гниет на свалке истории. Видимо, окончательно потеряв чувство реальности, этот незадачливый "дипломат" опять начал рассуждать о том, что на будущих переговорах (с кем и о чем он не стал уточнять) армянская сторона намерена поставить вопрос о "деоккупации" потерянных территорий и самоопределении Карабаха.
Далее пустился в рассуждения об отношениях с Турцией и в очередной раз брякнул глупость о событиях 1915 года и о некой турецкой агрессии.
Вся эта пустая брехня ещё раз свидетельствует о том, что армянская сторона продолжает мечтать о реванше и не отказалась от своих территориальных претензий. Даже потерпев сокрушительное поражение и приняв условия капитуляции, А. Айвазян продолжает вести себя так, будто армянская армия уже достигла берега Каспийского моря, а не разбита на полях и в горах Карабаха.
Немедленно на помощь армянским братьям бросились старые проверенные "друзья" из России и Франции, состоящие на зарплате у богатой армянской диаспоры.
И на этот раз не смог удержаться и вылез на свет давний "друг" Еревана и сепаратистов, состоящий на зарплате у будущего кандидата в депутаты и лидеры Союза армян России Ара Абрамяна, бывший посол и сопредседатель Минской группы Владимир Казимиров.
Этот уже впавший в состояние полного старческого маразма бывший дипломат, уже почти 20 лет отставленный от карабахской тематики, выступил с очередной порцией обвинений в адрес Азербайджана.
Судя по всему, этому нафталинному эксперту снова понадобились деньги, которые можно заработать, лишь болтая "умности" и давая глупые советы, защищая Армению. Даже в таком преклонном возрасте он не поумнел и продолжает обливать грязью Азербайджан, выступая против политики примирения и диалога, которая проводит Россия- страна, интересы которой он вроде бы должен по идее защищать, получая немалую пенсию как бывший Посол.
Но увы, конверт А. Абрамяна более привлекателен, чем интересы государства, которому В. Казимиров служил и получал немалые дивиденды.
Но денег всегда не хватает и "коньячная" дипломатия оказалась снова в действии.
Несмотря на старческую немощь, В. Казимиров бросился в атаку, чем напомнил известную басню о слоне и моське. Проснувшись от старческой дремы, Казимиров заявил об обязательствах Азербайджана о неприменении силы, взятых на себя при принятии резолюций СБ ООН, что является полной ложью и попытками ввести в заблуждение международное сообщество.
До сих пор не поняв, что карабахский конфликт окончен, а лавры миротворца ему никогда не достанутся, Казимиров продолжил свои не совсем трезвые рассуждения о резолюциях СБ ООН, о переговорном процессе, о судьбе Р. Сафарова, совершенно не понимая того, что у него никто ничего не спрашивает и все что он говорит это бред сивой кобылы, когда он переворачивает все факты и историческую правду с ног на голову, пытается обелить армянскую сторону и очернить Азербайджан.
Не даром по настоянию Общенационального лидера Гейдара Алиева В. Казимиров был отозван с поста сопредседателя именно за двурушничество и проармянскую позицию.
В. Казимиров всегда был готов предать интересы своего государства-России, подставить Азербайджан, играть с судьбой 1 миллиона азербайджанских беженцев и перемещённых лиц в обмен на дары и пухлые конверты, которые получал от армянских олигархов.
Не отстают от старика Казимирова и его французские vizavi из парламента Франции в лице депутата Тессье, который объявил, что в ближайшее время намерен посетить Карабахский регион Азербайджана во главе представителем какого-то "круга дружбы" для встречи с сепаратистами.
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Тессье своим визитом не только собирается грубо нарушить азербайджанскую границу, но и спровоцировать проблемы для миротворцев, которые не имеют право пропускать иностранных граждан без разрешения азербайджанской стороны.
Эти заявления Тессье и компании - грубая провокация, направленная на новую эскалацию конфликта и полностью противоречит международному праву. Если некоторые французские депутаты продолжают закрывать глаза на новые геополитические реалии, то им было бы неплохо вспомнить слова президента Франции Э. Макрона, который со скрипом в сердце но публично заявил, что Карабах - это международно признанная территория Азербайджана.
Безусловно, азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги с целью не допустить незваных гостей в Азербайджан, с какими-либо намерениями они не ехали, вся ответственность за последствия несёт армянская сторона, которая намерена содействовать этому.
Запустив новый этап ранее провалившейся "коньячной" дипломатии, армянская сторона рискует потерять не только с трудом достигнутое прекращение огня, но и провоцирует Азербайджан на ответные меры, которые просто разнесут остатки сепаратистов.
Президент Ильхам Алиев предупреждал армянских лидеров о силе азербайджанского железного кулака, поэтому не стоит снова испробовать терпение Азербайджана.
Подкуп и лесть - старый испробованный метод армянской дипломатии, которая потерпела поражение наряду с армянской армией в ходе Второй Карабахской войны.
Всяческие попытки снова начать сжимать пружину напряжённости во имя выброшенных на свалку истории "миацума" и "арцаха" может дорого обойтись армянскому народу, который и так понёс значительные людские потери в ходе войны.
Никакие Казимировы и Тессье не смогут ничего сделать, да и слушать их никто не будет. Ведь все их слова и действия - полная ахинея, противоречащая интересам России и Франции и словам лидеров В. Путина и Э. Макрона, которые четко и однозначно подтвердили, что Карабах - это Азербайджан.
Пярвин Мирзазаде
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