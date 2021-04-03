МИД Словакии призвал к неукоснительному соблюдению соглашения по Карабаху

МИД Словакии призывает к неукоснительному соблюдению соглашения о прекращении огня от 10 ноября 2020 года.

Об этом, как передает в субботу Day.Az, сказал руководитель пресс-службы МИД Словакии Джурай Томага, комментируя вопрос СМИ о постановлении Национального совета Словацкой Республики от 1 апреля 2021 года по Нагорному Карабаху.

"При оценке всех конфликтов в мире позиция Словакии основана на необходимости соблюдения международного права, включая принцип территориальной целостности и международно признанных границ. Словакия призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право", - сказал он.

Томага процитировал слова министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ивана Корчока, который во время своего недавнего визита в Азербайджан сказал, что единственный путь к устойчивому урегулированию конфликта - это соблюдение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Словакия поддерживает все усилия, ведущие к разрешению конфликта и снижению напряженности. Мы призываем все стороны неукоснительно соблюдать соглашение о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Как и в случае любого другого конфликта, большое значение имеет осуществление мер укрепления доверия, особенно тех, которые имеют прямое и непосредственное влияние на жизнь пострадавших от конфликта", - сказал Томага.

Он отметил, что долгосрочное устойчивое решение конфликта предполагает создание условий для мирного сосуществования всех этнических групп в этом этнически сложном регионе.

"Многие примеры в Европе и мире показывают, что усилия и добрая воля позволят решить даже казалось бы неразрешимые и непреодолимые проблемы", - сказал Томага.

По словам пресс-секретаря МИД, международное сообщество должно полностью поддержать этот процесс, используя существующие механизмы - Минскую группу ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие соответствующие международные организации.