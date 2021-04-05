Азербайджано-израильское партнерство прочное и многовекторное

Между Азербайджаном и Израилем налажены крепкие двусторонние и дружественные отношения. Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, и мы это ценим.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью газете Israel HaYom.

По его мнению, сотрудничество между двумя государствами является тесным и взаимовыгодным, охватывает политическую, экономическую, военную и другие сферы.

"Азербайджано-израильское партнерство является прочным, всеобъемлющим и многомерным. Мы довольны уровнем развития отношений между нашими странами. Уже подписано более 10 документов по развитию сотрудничества, и на рассмотрении находятся еще 20 различных проектов. Эти документы - хорошая база для развития наших связей.

Личные отношения между лидерами наших народов играют важную роль в развитии межгосударственного партнерства. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в последний раз посещал Азербайджан в конце 2016 года. Этот визит был крайне продуктивным. Между двумя странами состоялось подписание важных документов. Одним из них было соглашение о создании совместной экономической комиссии", - сказал Байрамов.