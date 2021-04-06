Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступили к совместным учениям

В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, начались совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений военные связисты, выдвинутые в районы выполнения учебно-боевых задач, отрабатывают задачи по организации единой системы связи.

На учениях, проводимых с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, выполняются задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия.