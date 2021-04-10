Тюркские страны будут и впредь поддерживать Азербайджан.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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