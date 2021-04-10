Армянский чиновник угрожает убийством Рустаму Мурадову

Заместитель руководителя префектуры Аван, член партии "Гражданский договор" Нерсес Погосян назвал командующего миротворческим контингентом Рустама Мурадова тасовщиком и пригрозил ему смертью.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На своей странице в Facebook Погосян написал: "За то, что ты (Мурадов - ред.) играешь кровью моих солдат, ты ответишь своей жизнью, умрешь, как таракан".

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