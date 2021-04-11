Делегация Тюркского совета осмотрела разрушенное здание Агдамского драматического театра

Продолжается визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в освобожденный азербайджанский город Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, ответственные министры и высокопоставленные лица по информации и медиа Тюркского совета посетили Агдамский драматический театр.

Гости ознакомились с разрушенным армянами зданием театра.