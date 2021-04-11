На Западе необходимо поднять вопрос непредоставления Арменией карт минных полей

Другие страны должны поднять на Западе вопрос по поводу отказа Армении предоставить Азербайджану карты минных полей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.

Он подчеркнул, что люди, которые сейчас гибнут от мин, - это гражданские лица, а не военные, и треть из них - дети.

Профессор отметил, что армяне заложили мины дважды: в первый раз они это сделали во время оккупации, а второй - когда покидали освобожденные земли. "Они намеренно хотели создать такие условия, чтобы вынужденные переселенцы не смогли вернуться", - сказал Кузио.

По его мнению, армяне сделали это от злости из-за поражения в войне.