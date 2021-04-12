В Балаханском промышленном парке создаются новые предприятия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О создании в городе Баку Балаханского промышленного парка" от 28 декабря 2011 года № 1947.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, часть 2 распоряжения дается в следующей редакции:

"2. Установить, что:

2.1. Балаханский промышленный парк - это территория, обладающая необходимой для предпринимательской деятельности инфраструктурой и структурами управления, используемая для производства конкурентоспособной продукции и услуг за счет применения современных технологий, способствующая развитию зеленого бизнеса;

2.2. В целях обеспечения рационального и эффективного использования ресурсов и минимизации отходов на территории Балаханского промышленного парка создаются производственные предприятия, а также предприятия по переработке (повторной переработке) отходов и обслуживанию".