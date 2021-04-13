От Ходжалы до Гянджи

– вся правда об армянском национализме от Евгения Михайлова - ВИДЕО

Известный российский эксперт по межнациональным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов недавно совершил поездку по освобожденным территориям Азербайджана. Впечатления от той поездки вылились в документальное расследование под названием "Ходжалы и Гянджа. Тактика геноцида". Автор проводит параллели между трагическими событиями первой и второй карабахских войн и выводит тактику армянских националистов, которая гласит: для того, чтобы испугать, нужно убивать стариков, детей и женщин - и дальше все побегут.

Михайлов при подготовке фильма встречался с людьми, пережившими резню в Ходжалы и обстрелы Гянджы во время 44-дневной войны.

Получилась очень честная и тяжелая с точки зрения озвученных фактов работа.