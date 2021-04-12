Армения продолжает агрессию против Азербайджана

Отказ предоставить Азербайджану карты минных полей является продолжением агрессии Армении против нашего народа.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, в течение 30-летней оккупации армяне заложили на азербайджанских территориях множество мин, что представляет большую угрозу всему живому.

"Заминировав демилитаризованные территории, армяне стремились убить как можно больше людей. Это является военным преступлением и противоречит международным конвенциям", - отметил Айдын Гусейнов.

Депутат подчеркнул, что эти шаги армянской стороны являются помехой в достижении прочного мира и стабильности в регионе.

"После победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе возникла новая реальность. Азербайджан заявил, что открыт для нового сотрудничества в регионе. Однако, к сожалению, армянская сторона продолжает предпринимать деструктивные, провокационные шаги. Хотя Азербайджан выполнил обязательства по заявлению 10 ноября, армянская сторона препятствует исполнению положений этого соглашения.

Армения продолжает нарушать права людей на возвращение в родные места, не предоставляя карты минных полей. Очень жаль, что международные организации до сих пор закрывают глаза на действия Армении и не оказывают на нее никакого давления. Страны и организации, которые призывали Азербайджан прекратить военные действия и возобновить переговоры во время Отечественной войны, не делают никаких заявлений и не требуют, чтобы Армения передала карты минных полей. Если бы они действительно были искренними в своих призывах во время войны, то они сейчас оказывали бы давление на армянскую сторону, но всем известно, что их главная цель - защитить Армению.

Мы не должны позволять Армении скрывать свои действия от мирового сообщества. Мы должны сделать все возможное, чтобы в более широком формате довести до международной общественности проблему отказа Армении передать карты минных полей", - сказал Айдын Гусейнов.