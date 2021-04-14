Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на вопросы СМИ в связи с тем, что комментируя открытие Парка военных трофеев в Баку, посол Франции в Армении заявил, что "война не должна быть предметом для постановки спектакля".

Как сообщает в среду Day.Az, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что прежде чем комментировать какой-либо вопрос, было бы лучше, если бы посол Франции в Армении взглянул на свою страну и обратил внимание на то, как там решаются те или иные вопросы.

"Неужели посол Франции - страны, которая на протяжении своей истории пережила множество войн и выставляла напоказ в различных музеях связанные с этими войнами композиции, а по словам посла, "спектакли" - будет говорить нам, как поступать с трофеями, взятыми у противника?!

Также интересно, что французский посол назвал поражение Армении "достойным поражением". Может быть, по словам посла Франции, агрессивная политика Армении, продолжавшаяся почти 30 лет, тоже была "достойной оккупацией"? Достойная страна, прежде всего, не станет претендовать на территории соседней страны, не оккупирует часть этих территорий, не нарушит грубым образом права миллиона человек, не убьет целенаправленно людей, в том числе мирных жителей. Достойная страна не отправит террористическую группу на территорию другой страны после соглашения о прекращении боевых действий и не будет подвергать опасности человеческие жизни, скрывая карты минных полей. Видимо, у посла Франции иное представление о достоинстве.

Официальный представитель страны, которая много лет выступает в роли посредника, должен более ответственно относиться к комментариям", - сказала Лейла Абдуллаева.