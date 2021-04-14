Александр Лукашенко: Если Президент своего ребенка в Баку отдает в вуз, значит, это вуз достойный
Если Президент своего ребенка в Баку отдает в вуз, значит, это вуз достойный.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совместного с Президентом Ильхамом Алиевым заявления для прессы.
Президент Беларуси затронул вопросы образования. "Мы будем все делать для того, чтобы больше молодых людей получали образование у нас. В свое время мы будем опыт получать в Азербайджане. Очень много хороших вузов, очень много. И, кстати, я так понимаю, и младшенький Ваш уже в Баку закончил вуз. Или учится?" - сказал Александр Лукашенко.
Президент Ильхам Алиев: Закончил в Баку, отслужил в армии.
Президент Александр Лукашенко: Это мы знаем, это к чести.
Президент Ильхам Алиев: Учился в Баку.
Президент Александр Лукашенко: Да, учился в Баку, есть хорошие вузы. Если Президент своего ребенка в Баку отдает в вуз, значит, это вуз достойный. Мы это тоже заметили в свое время.
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