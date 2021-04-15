https://news.day.az/politics/1334435.html МИД Азербайджана ответил на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
МИД Азербайджана ответил на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с заявлением сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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