МИД Азербайджана ответил на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с заявлением сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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