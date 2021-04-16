"Свободу диверсантам!": новая армянская забава

Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Это фраза из речи, которую произнес Остап Бендер в городе Удоеве на митинге, устроенном в честь участников автопробега, за которых местные жители приняли экипаж "Антилопы-Гну". Остап здесь просто повторил призыв, который он сам написал на транспаранте, укрепленном на машине Адама Козлевича.

Ударить решили не автопробегом, а целой "глобальной акцией". Не по бездорожью и разгильдяйству, а по провокационному и необоснованному требованию об освобождении 62 армянских диверсантов, которые были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписания трехстороннего заявления от 10 ноября.

Само по себе нелепо и парадоксально, когда мы слышим о слете, съезде или сходе борцов за "права диверсантов". Тем более тех, которые успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского. Впрочем, в Армении всегда чтили террористов. Вот и Монте Мелконяна едва ли не в ранг святых записали, его все руководство РА и ААЦ хоронить приходило, памятники ему возвели. Да и остальных террористов РА почитают.

Например,Согомона Тейлиряна армяне именуют "народным героем". И в середине марта, в лектории Армянского музея Москвы состоялся показ и обсуждение документального фильма "Дело № 22/21. Согомон Тейлерян", рассказывающего о судебном процессе над этим преступником, который по заданию партии "Дашнакцутюн", проводившей операцию мести под названием "Немезис", отправился в Европу, в столицу Германии Берлин.

Утром 15 марта 1921 года у этого дома №4 по улице Гарденберг-штрассе в берлинском районе Шарлоттенбург, Тейлирян на глазах множества свидетелей застрелил из пистолета Парабеллум Люгер Р08 бывшего великого визиря Талаата-пашу. Террорист? Однозначно. Но на его примере воспитывают все новое и новое поколение армян. Причем, не только в РА. Показ фильма про Тейлиряна, как видим, состоялся в Москве. То есть, учат убивать турецких политиков и армян России.



Кто учит? А некая организация под названием Объединения армян России (ОАР). Нет, это не САР Ары Абрамяна, который ныне отправился в РА, в поход за мандатом. Но тоже весьма забавная "группа в полосатых купальниках". Ее сопредседатель Давид Тоноян и выступил в роли глашатая предстоящей акции. "Митинги пройдут по всему миру. Мы сделаем все возможное. С каждым днем все больше стран присоединяются к данной акции", - написал Тоноян в своем Facebook-е.

Я все ждал, когда он добавит: "Если долго мучится, что -нибудь получится". Не написал Давидик. Впрочем, и без того его речи были весьма смешны. К примеру, чуть-ли не мамой клянется этот однофамилец бесславного экс-главы МО РА, что протесты пройдут в таких городах, как Москва, Торонто, Париж, Женева, Рим, Хьюстон, Ереван, Сакраменто, Монреаль, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Варшава, Берлин, Гамбург.

О численности участников этих акций он умолчал. Из "скромности", полагаю. По той же причине, наверное , он не стал утверждать, что аналогичные акции пройдут на Марсе. Мог бы, откровенно говоря. Ведь, в NASA исследуют "странный камень" с Красной планеты. Этот камень может быть метеоритом или частью поверхности, которая откололась в результате столкновения. Странно, что его до сих пор не объявили частью "космической Армении".

Кроме того, энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо сделал недавно громкое заявление. "Среди марсианской фауны наблюдается очевидное разнообразие, похожее на земных насекомых. Жителей Марса можно интерпретировать как весьма сложные организмы - на это указывает наличие крыльев, сложная структура конечностей и так далее", - пишет Ромозер в своей статье.

Жду теперь, когда на Марсе обнаружат армян. И, чтобы дважды не вставать, сразу участвующих в акциях в поддержку членов диверсионной группы.Иронизирую? Конечно. Но ничего иного не остается в условиях, когда разнообразные армянские деятели пытаются убедить общественность РА в эффективности всех своих потуг по освобождению диверсантов. Ничего этого не будет. Официальный Баку уже заявил, что этот вопрос закрыт. Стало быть, "ударяй автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократии" или не ударяй, садись в "Антилопу-Гну" или не садись, толку не будет. Даже при наличии целого отряда армянских "великих комбинаторов".

Акпер Гасанов