https://news.day.az/politics/1335241.html Анар Магеррамов отозван с должности посла в Испании и Андорре - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Анар Магеррамов отозван с должности посла в Испании и Андорре - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об отзыве Анара Абель оглу Магеррамова с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Испании и Андорре, а также постоянного представителя при Всемирной туристической организации.
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