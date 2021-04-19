Анар Магеррамов отозван с должности посла в Испании и Андорре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об отзыве Анара Абель оглу Магеррамова с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Испании и Андорре, а также постоянного представителя при Всемирной туристической организации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.