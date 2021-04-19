https://news.day.az/politics/1335242.html Рамиз Гасанов освобожден от должности замминистра иностранных дел Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Рамиз Гасанов освобожден от должности замминистра иностранных дел Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение об освобождении Рамиза Айваз оглу Гасанова от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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