Рамиз Гасанов освобожден от должности замминистра иностранных дел Азербайджана

Президент Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение об освобождении Рамиза Айваз оглу Гасанова от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.