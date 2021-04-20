Неважно, что политические лидеры говорят о «геноциде армян»

"Турецкая Республика всем сердцем чувствует трагические события, произошедшие во время выполнения "Закона о переселении", принятого Османской империей в 1915 году".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун во время выступления на международной конференции, посвященной событиям 1915 года.

Он отметил, что о событиях 1915 года следует должным образом проинформировать международное сообщество, ссылаясь на научные исследования, основанные на исторических фактах.

По словам Алтуна, цель конференции - раскрыть историческую правду и предотвратить попытки оказать давление на Турцию, используя тему "геноцида армян".

"Дискуссии о том, что произошло в 1915 году, продолжаются уже 100 лет. Некоторые люди политизируют данные события и используют их в целях империалистических сил. Но главная цель Турецкой Республики во всех сферах - служить правде и справедливости. Предложение нашего президента об открытии архивов и проведении научных исследований событий 1915 года заключается в том, чтобы взглянуть на историю с точки зрения правды.

"Для нас не имеет значения, какой парламент, что решает, глава какого иностранного государства будет использовать эти заявления по поводу этих событий", - сказал Алтун.