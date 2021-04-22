Находясь в Агдаме, мы увидели следы разрушений на азербайджанских землях, вандализма в отношении исторических памятников, к примеру, мечетей. Азербайджан вернул свои земли на основании международного права. Для нас, как юристов, превыше всего - это торжество международного права.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам французский юрист Ясин Якути, находящийся с визитом в Агдаме.

Он подчеркнул, что видеть Агдам, когда-то величественный город, в руинах - ужасно. "Этот город никогда не входил в административную территорию бывшей НКАО, однако был захвачен армянскими вооруженными силами. Необходимо уважать признанные на международном уровне границы Азербайджана", - добавил Ясин Якути.