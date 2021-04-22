Мы хотим, чтобы мир узнал о зверствах, совершенных армянами

Мы хотим, чтобы мировое сообщество узнало о зверствах, совершенных армянской стороной.

Как сообщает спецкор Гянджинского бюро Trend, об этом в четверг сказала журналистам находящаяся с визитом в Гяндже французский юрист Элиз Арфи, передает Day.Az.

По ее словам, французские юристы прибыли в Гянджу, чтобы ознакомиться с последствиями совершенных армянами зверств.

"Кроме того, мы прибыли сюда, чтобы, разумеется, дать этому оценку. После ознакомления с последствиями произошедших здесь событий мы намерены вынести вопрос на международный уровень. Наша цель - инициировать юридические процессы", - сказала Арфи.