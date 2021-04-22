https://news.day.az/politics/1336414.html Мы хотим, чтобы мир узнал о зверствах, совершенных армянами - французский юрист
Мы хотим, чтобы мир узнал о зверствах, совершенных армянами - французский юрист
Мы хотим, чтобы мировое сообщество узнало о зверствах, совершенных армянской стороной.
Как сообщает спецкор Гянджинского бюро Trend, об этом в четверг сказала журналистам находящаяся с визитом в Гяндже французский юрист Элиз Арфи, передает Day.Az.
По ее словам, французские юристы прибыли в Гянджу, чтобы ознакомиться с последствиями совершенных армянами зверств.
"Кроме того, мы прибыли сюда, чтобы, разумеется, дать этому оценку. После ознакомления с последствиями произошедших здесь событий мы намерены вынести вопрос на международный уровень. Наша цель - инициировать юридические процессы", - сказала Арфи.
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