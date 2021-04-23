Армяне без тормозов

В Азербайджане уже достаточно хорошо осведомлены о наглости армян. На протяжении почти 30 лет соседи без стыда и совести пудрили мировому сообществу мозги о "притеснении армян" в нашей стране, таким образом оправдывая свои гнусные стремления к сепаратизму.

Неугомонные представители "древнейшей в мире нации" на этот раз решили втянуть в свои грязные делишки Россию. В преддверии очередной годовщины так называемого "геноцида армян" Cоюз армян России разместил билборды практически по всей Москве. Подается россиянам эта псевдокампания в качестве "напоминания о самой жестокой странице армянской истории".

В условиях, когда Россия находится в холодных отношениях со странами Запада, пресловутая тема "геноцида армян" уж точно не входит в сферу интересов Кремля. Фактически российские армяне хотят толкнуть Россию на очередную конфронтацию, теперь уже с Турцией. Доворенности России и Турции по урегулированию ситуации в Карабахе явно нервируют армянскую сторону, которая оказалась не у дел после разгрома в результате 44-дневной войны.

Как бы не пытались несчастные соседи извлечь выгоду из событий более чем столетней давности, очевидно, что все попытки армян потерпят неудачу. Если бы события в Османской империи были бы действительно "геноцидом", то почему армянские историки по сей день отказываются от неоднократных предложений турецких коллег открыть исторические архивы? Ответ прост: в этом случае будет разоблачена вся лживость армянского мифа. Так что глава Cоюза армян России, олигарх Ара Абрамян просто выбросил на ветер деньги ради совершенно никчемной кампании. В России этот спектакль никому не интересен.

Байрам Эльшадов