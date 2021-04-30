Создано Общественное объединение "Возвращение в Карабах".

Об этом говорится в обращении Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана", сообщает Day.Az со ссылкой на ОО.

В обращении говорится, что в новой реальности, сложившейся после 44-дневной Отечественной войны, понятия "азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" и "армянская община Нагорно-Карабахского региона" утратили свою актуальность и общественное значение.

"Учитывая это, Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана", проведя сегодня собрание, приняло решение о роспуске организации. Мы и впредь будем направлять свою деятельность на успешное завершение Большого возвращения на исторические и исконные земли Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, и возрождение Карабаха", - говорится в обращении.