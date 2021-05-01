Порнозвезда - это, видимо, самое мощное "оружие", на которое может положиться Армения.

Известная своей большой пятой точкой и ххх-видео, которые разгуливают по соответствующим сайтам, американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян заявила, что будет пособлять Армену Саркисяну и всегда поддержит Армению. Правда, не уточила как..., а представлять стыдно. Учитывая род занятий и образ жизни порнозвезды, на ум сразу приходит определенный род деятельности для армянских женщин и, что уж там, мужчин. Но в Армении Ким Кардашьян считается "девушкой из высшего общества".

Интересным нам показался другой момент. "Бизнесвуман", как она любит себя называть, написала в Twitter благодарность Саркисяну за то, что официальный Ереван всегда дает ей "новые знания об Армении". Всю цитату приводить не будем, неинтересно - банальный "спич" в стиле претенденток на звание "Мисс Америка".

Фактически получается, что армянское правительство всегда само обращается к мадам Кардашьян со своими проблемами и умоляет ее о помощи. Фразой "дает новые знания" она, можно сказать, признала, что сама не интересуется Арменией. Просто пропиариться в очередной раз за счет "геноцида" выгодным оказалось. Помнится, порнозвезда, упорно называемая армянами звездой реалити-шоу, несколько лет назад стала лицом кампании к 100-летию надуманного "геноцида армян". Большего кощунства представить себе было невозможно, но армянская пропаганда действует по своим законам.

Еще помнится, как Кардашьян пришла "на помощь" разгромленному и униженному Пашиняну. Во-первых, ничем хорошим эта "идея" не закончилась для страны-агрессора - Воваевич бегал в панике, пытаясь выпросить помощь, то у России (ведя при этом антироссийскую политику), то в ООН или ОДКБ, а азербайджанская армия уверенными шагами и успешно освобождала села, которые долгие годы находилсь под оккупацией. Во-вторых, эта "помощь" была воспринята, как анекдот, мол никого поскромнее не нашлось. Ведь все серьезные огранизации, государства и их лидеры отказываются поддержать Армению в чем-либо. А неестественные пышные формы - это ну прямо было воплощением последней надежды. Обещание Кардашьян помочь осталось там где ему и положено быть - в архивах соцсетей, с тысячью лайков, которые ничего не значат. Ничего она не сделала. Зато плюсик в репутацию от армян она получила. Пропиарилась. Теперь с "геноцидом армян" и благодарственным письмом Саркисяну тоже самое - дубль два саморекламы.

М.Ахмедзаде