Прелести Кардашьян сыграли важную роль в признании "геноцида"

Президент Армении Армен Саркисян сделал по-настоящему сенсационное заявление: он подтвердил, что "прелести" порнозвезды Ким Кардашьян оказались главной силой в деле распространения идеи о "геноциде армян". Так, Саркисян написал письмо Кардашьян и поблагодарил её за вклад в этот процесс. "Было замечательно видеть, как вы своей деятельностью (хахахаха!) и шагами (хахахаха!) смогли сыграть значительную роль (!!!) в международном признании "геноцида армян". Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность", - написал он.

Какая деятельность? Какие усилия? Домашнее видео? Клипы? Инстаграмчик? Это серьезно главная армянская сила? Армен Саркисян сделал прямо шокирующее признание: многострадальные, оказывается, могут надеяться только на порнозвезд. Забавно, что фронтменом вроде бы трагических событий 1915 года армяне выбрали эту барышню с низким порогом социальной ответственности. При чём Кардашьян даже не постеснялась прибыть в Ереван в 2019, где она крестилась в Эчмиадзинском монастыре, то есть резиденции католикоса всех армян.

Ким Кардашьян станет новым главой МИД Армении?

Ким Кардашьян станет новым главой МИД Армении?

Сегодня Кардашьян фактически является для современных армян богиней любви Анаит, которой поклонялись армяне ранее. Не случайно немецкий философ Карл Маркс высказался в своё время об армянах в таком ключе: "Армяне, первая нация, начавшая использовать своих женщин в качестве подстилки под другие народы, как способ выживания". Ну а чем ещё гордиться? На протяжении почти 30 лет поводом для гордости армян была оккупация Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, а также массовая резня и изгнание ни в чем не повинных азербайджанцев с родных земель. Однако Вторая карабахская война поставила крест на мифе о "непобедимой армянской армии".

Вот и приходится армянам теперь рассчитывать на Шер, Кардашьян и других таких же. Чем богаты, тем и рады. Интересно, а политический кризис и экономический упадок в Армении тоже поручат "разруливать" Кардашьян?

Абдул Керимханов
заместитель главного редактора Day.Az