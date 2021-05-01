Прелести Кардашьян сыграли важную роль в признании "геноцида"

Президент Армении Армен Саркисян сделал по-настоящему сенсационное заявление: он подтвердил, что "прелести" порнозвезды Ким Кардашьян оказались главной силой в деле распространения идеи о "геноциде армян". Так, Саркисян написал письмо Кардашьян и поблагодарил её за вклад в этот процесс. "Было замечательно видеть, как вы своей деятельностью (хахахаха!) и шагами (хахахаха!) смогли сыграть значительную роль (!!!) в международном признании "геноцида армян". Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность", - написал он.

Какая деятельность? Какие усилия? Домашнее видео? Клипы? Инстаграмчик? Это серьезно главная армянская сила? Армен Саркисян сделал прямо шокирующее признание: многострадальные, оказывается, могут надеяться только на порнозвезд. Забавно, что фронтменом вроде бы трагических событий 1915 года армяне выбрали эту барышню с низким порогом социальной ответственности. При чём Кардашьян даже не постеснялась прибыть в Ереван в 2019, где она крестилась в Эчмиадзинском монастыре, то есть резиденции католикоса всех армян.

Сегодня Кардашьян фактически является для современных армян богиней любви Анаит, которой поклонялись армяне ранее. Не случайно немецкий философ Карл Маркс высказался в своё время об армянах в таком ключе: "Армяне, первая нация, начавшая использовать своих женщин в качестве подстилки под другие народы, как способ выживания". Ну а чем ещё гордиться? На протяжении почти 30 лет поводом для гордости армян была оккупация Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, а также массовая резня и изгнание ни в чем не повинных азербайджанцев с родных земель. Однако Вторая карабахская война поставила крест на мифе о "непобедимой армянской армии".

Вот и приходится армянам теперь рассчитывать на Шер, Кардашьян и других таких же. Чем богаты, тем и рады. Интересно, а политический кризис и экономический упадок в Армении тоже поручат "разруливать" Кардашьян?

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az