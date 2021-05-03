ЮНЕСКО и мыльный пузырь армянских мифов

Удивительное рядом. В армянских СМИ поднялась настоящая волна публикаций, авторы которых пишут, что "если ЮНЕСКО не предпримет соответствующие меры и не отправит группу экспертов на захваченные Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, с целью инвентаризации всех значимых культурных объектов, очень скоро Азербайджан уничтожит культурное и христианское наследие, находящееся там".

Оценку этому бреду нужно давать чисто медицинскую. Ибо, с политической, юридической, фактологической, морально-нравственной точек зрения, это не просто бред, а осознанное искажение фактов, попытка белое назвать черным. Пассаж про "захваченные Азербайджаном территории" - это своего рода заключение врача о неизлечимости болезни пациента. Потому что , не мог Азербайджан захватить свои же территории. Наша страна на протяжении более четверти века была жертвой армянской оккупации, а вовсе не наоборот.

Никто в мире не сможет опровергнуть очевидного- Азербайджан, с момента обретения независимости и по сей день, никогда не захватывал и не держал под оккупацией армянских земель. А Армения , на протяжении более четверти века, держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана. И это при том, что в ЮНЕСКО, как Азербайджан так и Армения, вошли в своих советских границах.

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Да и в целом, ни одно государство мира, включая РА, так и не признало независимости так называемой "НКР", тогда как территориальная целостность Азербайджана признавалась и признается всем миром. Но, поди и поясни очевидное тем, кто привык заочно дискутировать с Геродотом и Страбоном! Они ведь воспитаны в твердой уверенности в том, что все достижения мира, научные и культурные, сделаны армянами. Процесс присвоения образцов и даже направлений культуры других стран и народов тут поставлен на поток.

Не сложно понять, сколь тяжело общаться с теми, кто придерживается столь "оригинальной" жизненной позиции. Тем не менее, приходится. Но в том и состоит специфика момента, что армянская сторона банально перебарщивает с театральностью своих выступлений. Вообще и в данном конкретном случае. Нет, ну а как иначе комментировать ситуацию, при которой армянская сторона настаивает на визите делегации ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Странно это по целому ряду причин. Во-первых, поражает желание армянских дам и господ добиться признания экспертами ЮНЕСКО того неоспоримого факта, что за годы оккупации наших земель было уничтожено огромное число объектов азербайджанского культурного наследия. Культурные и религиозные ценности, принадлежащие Азербайджану, были разграблены, осквернены, изменены и незаконно вывезены в Армению. На освобожденных территориях уничтожено 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов.

В одной только Шуше  были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На  освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

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Все эти действия армянской стороны являются грубым нарушением международного гуманитарного права, включая нормативные документы ЮНЕСКО, такие как Гаагская конвенция 1954 года, два протокола к ней, а также Конвенции 1970 года. Но, по какой-то одним армянам понятной логике, они жаждут, чтобы об их преступлениях заговорили и в ЮНЕСКО.

В Баку не только не против этого. Наша страна на протяжении всех лет, что длилась оккупация наших земель со стороны РА, просила и требовала от ЮНЕСКО послать в Карабах своих специалистов. Этого не было сделано. И очень жаль. Ведь, в противном случае был шанс удержать армянскую сторону от совершения актов вандализма. Увы, но  одним из исторических памятников, которым армяне нанесли ущерб в Карабахе, стала и Азыхская пещера, являющаяся уникальным культурным достоянием не только Азербайджана, но и всего мира. Азыхская пещера, расположенная на территории Ходжавендского района на высоте около 1000 метров над уровнем моря, - одно из древнейших поселений человека в мире.

На что, в таком случае, рассчитывают армяне? .Дело в том, что необходимость миссии руководство ЮНЕСКО объясняет исключительно обеспокоенностью судьбой христианских памятников на освобожденных Азербайджаном территориях. То есть, все то азербайджанское культурное наследие их как-бы и не волнует. Но, тут дело такое- в ЮНЕСКО только дистанционно могут изображать "слепоту". А оказавшись на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, увидев выжженную землю, пепелища, уничтоженные мечети , в общем полнейшую разруху, что оставили после себя армянские варвары, в ЮНЕСКО просто не смогут молчать.

"Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия. Разрушение религиозных храмов неприемлемо", сказал побывавший в январе с визитом в Азербайджане гендиректор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик.  О том же говорят все послы, политики, политологи, журналисты из разных стран мира, что уже побывали в освобожденном Карабахе. Нечто подобное скажут и эксперты ЮНЕСКО. И тогда лопнет мыльный пузырь очередного армянского мифа.

Акпер Гасанов