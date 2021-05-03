ЮНЕСКО и мыльный пузырь армянских мифов

Удивительное рядом. В армянских СМИ поднялась настоящая волна публикаций, авторы которых пишут, что "если ЮНЕСКО не предпримет соответствующие меры и не отправит группу экспертов на захваченные Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, с целью инвентаризации всех значимых культурных объектов, очень скоро Азербайджан уничтожит культурное и христианское наследие, находящееся там".

Оценку этому бреду нужно давать чисто медицинскую. Ибо, с политической, юридической, фактологической, морально-нравственной точек зрения, это не просто бред, а осознанное искажение фактов, попытка белое назвать черным. Пассаж про "захваченные Азербайджаном территории" - это своего рода заключение врача о неизлечимости болезни пациента. Потому что , не мог Азербайджан захватить свои же территории. Наша страна на протяжении более четверти века была жертвой армянской оккупации, а вовсе не наоборот.

Никто в мире не сможет опровергнуть очевидного- Азербайджан, с момента обретения независимости и по сей день, никогда не захватывал и не держал под оккупацией армянских земель. А Армения , на протяжении более четверти века, держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана. И это при том, что в ЮНЕСКО, как Азербайджан так и Армения, вошли в своих советских границах.

Да и в целом, ни одно государство мира, включая РА, так и не признало независимости так называемой "НКР", тогда как территориальная целостность Азербайджана признавалась и признается всем миром. Но, поди и поясни очевидное тем, кто привык заочно дискутировать с Геродотом и Страбоном! Они ведь воспитаны в твердой уверенности в том, что все достижения мира, научные и культурные, сделаны армянами. Процесс присвоения образцов и даже направлений культуры других стран и народов тут поставлен на поток.

Не сложно понять, сколь тяжело общаться с теми, кто придерживается столь "оригинальной" жизненной позиции. Тем не менее, приходится. Но в том и состоит специфика момента, что армянская сторона банально перебарщивает с театральностью своих выступлений. Вообще и в данном конкретном случае. Нет, ну а как иначе комментировать ситуацию, при которой армянская сторона настаивает на визите делегации ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Странно это по целому ряду причин. Во-первых, поражает желание армянских дам и господ добиться признания экспертами ЮНЕСКО того неоспоримого факта, что за годы оккупации наших земель было уничтожено огромное число объектов азербайджанского культурного наследия. Культурные и религиозные ценности, принадлежащие Азербайджану, были разграблены, осквернены, изменены и незаконно вывезены в Армению. На освобожденных территориях уничтожено 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов.

В одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

Все эти действия армянской стороны являются грубым нарушением международного гуманитарного права, включая нормативные документы ЮНЕСКО, такие как Гаагская конвенция 1954 года, два протокола к ней, а также Конвенции 1970 года. Но, по какой-то одним армянам понятной логике, они жаждут, чтобы об их преступлениях заговорили и в ЮНЕСКО.

В Баку не только не против этого. Наша страна на протяжении всех лет, что длилась оккупация наших земель со стороны РА, просила и требовала от ЮНЕСКО послать в Карабах своих специалистов. Этого не было сделано. И очень жаль. Ведь, в противном случае был шанс удержать армянскую сторону от совершения актов вандализма. Увы, но одним из исторических памятников, которым армяне нанесли ущерб в Карабахе, стала и Азыхская пещера, являющаяся уникальным культурным достоянием не только Азербайджана, но и всего мира. Азыхская пещера, расположенная на территории Ходжавендского района на высоте около 1000 метров над уровнем моря, - одно из древнейших поселений человека в мире.

На что, в таком случае, рассчитывают армяне? .Дело в том, что необходимость миссии руководство ЮНЕСКО объясняет исключительно обеспокоенностью судьбой христианских памятников на освобожденных Азербайджаном территориях. То есть, все то азербайджанское культурное наследие их как-бы и не волнует. Но, тут дело такое- в ЮНЕСКО только дистанционно могут изображать "слепоту". А оказавшись на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, увидев выжженную землю, пепелища, уничтоженные мечети , в общем полнейшую разруху, что оставили после себя армянские варвары, в ЮНЕСКО просто не смогут молчать.

"Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия. Разрушение религиозных храмов неприемлемо", сказал побывавший в январе с визитом в Азербайджане гендиректор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик. О том же говорят все послы, политики, политологи, журналисты из разных стран мира, что уже побывали в освобожденном Карабахе. Нечто подобное скажут и эксперты ЮНЕСКО. И тогда лопнет мыльный пузырь очередного армянского мифа.

Акпер Гасанов