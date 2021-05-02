Наклевался Петух во дворе пьяных вишен из-под сладкой наливки. Наклевался и пошёл искать, с кем бы подраться. И подрался...Утром проснулся, глянул на себя в лужицу и ахнул: правый глаз подбит, весь заплыл. Гребешок на боку, распух. От хвоста два пера осталось. И все косточки болят..."С кем же это я вчера сцепился? - стал вспоминать Петух. "С Гусем, что ли?" - спросил он Щенка. "Нет", - сказал Щенок. "С Индюком?". "Нет", - сказал Щенок. "С Котом?". " Нет", - сказал Щенок. "Неужели я на Быка напал?" - едва выговорил Петух. "Нет", - сказал Щенок. "Так кто же меня вчера так отделал?", - удивился Петух. "Курица", - сказал Щенок.

Эту басню Сергея Михалкова я вспомнил в связи с некоторыми рассуждениями, которые озвучил в интервью ArmNews TV третий президент Армении Серж Саргсян. Образно говоря, он до сих пор пытается понять, кто его отделал в 2018 году, лишив власти. Говоря конкретнее, он предложил гражданам РА вернуться 22 апреля 2018 года в гостиницу Армения Мариотт, где состоялась встреча Саргсяна и Пашиняна.

По ее итогам, Сержик произнес фразу: "Никол был прав, а я нет". И уже 23 апреля 2018 года Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра.. Казалось бы, произнесенная им тогда фраза более, чем проста, ясна и понятна. Но, у Азатовича на этот счет иная позиция. Он решил поведать о ней миру именно сейчас. Вчера, говоря словами классика, было рано, а завтра будет поздно.

Ведь, Республиканская партия Армении (РПА Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня), кстати, не в паре с Робертом Кочаряном, как ожидали многие, а в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. В условиях крайне низкого рейтинга как самого Сержика, так и Ванецяна, их единственной надеждой на то, чтобы попасть в парламент остается огульная и безостановочная критика в адрес Никола Пашиняна и его команды.

Особую прыть в этом направлении проявляет зять Сержика, бывший посол РА в Ватикане Мика Минасян. Практически ежедневно строчит посты в социальных сетях, которые потом размещаются в прикормленных СМИ. Их смысл всегда одинаков - Пашинян является предателем, пораженцем, а народ, который допустил его приход к власти, мягко говоря, не достоин уважения. И исправить свою ошибку граждане РА могут теперь только через свержение Никола.

Чувствуя такую информационную поддержку активизировался и Сержик. "Думаю, никто не сомневается в том, что события 2018 года в Армении произошли при большой поддержке извне", произнес он нынче, спустя три года после свержения. После чего начался какой-то совсем уже невнятный монолог, донельзя напоминающий рассуждения Петуха, что объелся пьяных вишен.

Задав сам себе вопрос, о каких именно силах он говорит, Саргсян не смог дать себе же внятного ответа. По его версии, "шашлычная революция" произошла при поддержке "всех тех сил, представления которых об Армении не соответствуют нашим представлениям". Что это было?! Это какой-то монолог избитого алкоголика, который помочился в подъезде и на вопрос о том, за что ему наваляли, ответит: "Я получил по шее потому, что нашлись силы, представления которых о чистоте подъезда сильно отличались от моих собственных". О том, что, образно говоря, в подъезде нельзя мочиться, этот алкоголик даже не думает.

Серж Саргсян, также готов обвинять всех и вся, не называя при этом ни одного конкретного имени, только бы не признавать, что умудрился уступить такому откровенно слабому политику, как Пашинян. "Я проиграл не этим, я проиграл намного сильным людям, намного более крупным силам. Но я, кажется, очень четко сказал. Скажу, что такие силы были везде: и на Западе, и на Севере", - утверждает Азатович.

Чем просто донельзя сравнил себя с михалковским Петухом, который мучительно вспоминал, кто же его отдела - Гусь, Кот, Бык? О том, что наваляла ему, да так, что Сержик власть потерял, всего лишь Курица, Саргсян не хочет и думать. Что, кстати, вполне в его духе. Он давно уже известен тем, что предпочитает верить не фактам и реалиям, а собственным фантазиям.

Достаточно вспомнить, как он, будучи президентом РА, врал своему народу про итоги четырехдневной войны 2016 годы.

Саргсян тогда плел чушь про то, что это вообще не поражение армянской армии, потом пытался уменьшить масштабы поражения. В итоге, именно после этого в РА начался глубокий внутриполитический кризис, завершившийся "шашлычной революцией". Итоги которой Азатович может не принимать хоть до посинения, но ничего в итоге от этого не изменится. Пьяному Петуху, говоря словами басни Михалкова, наваляла Курица. И это - строка в биографии Азатовича, от которой ему никак и никогда не отделаться.

Акпер Гасанов