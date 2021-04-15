Показательный идиотизм Сержа Саргсяна

Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот и доказать это. Нет, я понимаю, что уровень образования, интеллекта и кругозора третьего президента Армении Сержа Саргсяна не позволяет ему понять эту очевидную истину. Но все же, думалось, что те, кто пишет от его имени тексты, могли бы понять, в сколь глупом положении окажется бывший токарь Ереванского электротехнического завода, бывший длинноволосый комсомольский активист, позже ставший карабахским сепаратистом и возглавивший РА.Ошибался. Свита Сержика, видимо, подобрана в соответствии с его интеллектом.

Для начала, впрочем, напомню суть вопроса. "Еще в ходе апрельских боев в 2016 году мы предоставили Армении шанс. После сокрушительного поражения тогдашний глава хунты Саргсян  лично пообещал мне вернуть земли. В то время, когда шли апрельские бои, они днем и ночью звонили в Москву, начальнику Генштаба России, умоляли, дескать, скажите Азербайджану, пусть остановят войну. Мы остановились на тех условиях, чтобы немедленно начались переговоры, и они начались", -заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими в Парке военных трофеев.

Глава государства сказал, что через месяц после окончания войны в Вене уже состоялась встреча на уровне министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы: "Почему до этого не было встречи на этом уровне? Но сразу после того, как в апрельских боях мы нанесли удар по армянам, в мае состоялась встреча. В июне в России прошел саммит. Саргсян пообещал мне, что ему нужно две недели для решения вопроса. "Я обещаю, что решу это". Я сказал хорошо, и он уехал. После этого в Ереване либо они сами организовали, либо сам по себе произошел такой инцидент - захватили полицейский участок. Он отказался выполнять свое обещание под предлогом этих событий. И снова нас обманули. Не только Саргсян, но все они", указал Президент нашей страны. 

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Президент Ильхам Алиев решил напомнить еще кое о чем. "Нахчыванская операция в 2018 году, опять же, мы преподали им урок, еще раз показали, что их конец будет плохим, будете уничтожены. Это тоже не стало уроком. Саргсян был отстранен от власти. В Армении пришла новая власть. Месяц спустя, проведя успешную операцию на границе в Нахчыване, мы заняли важные стратегические позиции и уже полностью контролировали дорогу в Карабах. Во время войны, - сейчас это не секрет, - мы знали, что делается в Нагорном Карабахе. Мы могли бы перерезать эту дорогу в любой момент. Однако в этом не было необходимости. Это тоже не стало уроком. Но и новая власть попросила у нас время", - сказал Президент Азербайджана.

Это заявление произвело в РА эффект разорвавшейся бомбы. К Сержу Саргсяну и без того много вопросов. Причем, как у нынешней власти, так и у широкой общественности. Да и в оппозиции он, мягко говоря, не очень популярен. Настолько, что еще один бывший карабахский сепаратист, военный преступник , второй президент РА Роберт Кочарян не вступает с ним в союз на нынешних парламентских выборах. В общем, нерукопожатен и даже токсичен Сержик.

По большому счету, в последнее время всю работу в информационном пространстве за него вел зять Саргсяна, экс-посол РА в Ватикане Микаэл Минасян. Он разве что из штанов не выпрыгивал, стараясь заработать очки на поражении РА в нынешней 44-дневной войне. Минасян написал кучу постов в Фейсбук с обвинениями в адрес Никола Пашиняна, его гражданской жены  Анны Акопян, а позже и... армянского народа. Последний был раскритикован за то, что не желает свергать Никола Воваевича.

Все это было нужно Сержику и Мике для того, чтобы избежать наказания за все совершенные ими преступления, за коррупцию в зашкаливающих масштабах.Не получается у них, вот и нервничают. И нервозность, переросшая в откровенную глупость, в конечном итоге и привела к "ответу" Саргсяна на конкретные заявления президента Азербайджана. Который даже не обвинял Сержика, а всего лишь поведал армянскому народу правду.

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Скрыть которую снова пытается третий президент РА. Достаточно всего одной фразы из всего того, что обнародовал Аппарат Саргсяна, надеюсь не самогонный, чтобы понять масштаб примитивности и аргументации этих глашатаев лжи и глупости. Аппарат Саргсяна заявляет о попытке "преобразовать в победу неудачу Азербайджана в Апрельской 4-дневной войне". То есть, уже тут понятно, что Азатович несет такую ахинею, что даже в РА над ним смеются.

Причем, давно. Еще в апреле 2016 года, после поражения армянской армии, в РА прозвучали обвинения в адрес Саргсяна и тогдашнего министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Их тыкали носом в карты до 4-дневной войны и после, показывая, что азербайджанская армия освободила свыше 20 квадратных километров. Сержик и Сейран тогда отрицали очевидное.

Сейчас, по прошествии пяти лет, Азатович тверд в своей лжи. Он пытается отрицать все подряд. В том числе и тот очевидный факт, что азербайджанская армия одержала победу в 44-дневной войне , в большей степени, над армией Кочаряна-Саргсяна, а не Пашиняна. Десятилетия грабежа, распила сотен миллионов долларов не прошли бесследно. Разве что Азатович и его семья стали обладателями огромного состояния, а армянская армия была ограблена.

Вся эта бравада про "победы" Саргсяна- еще один повод для его визита к психиатру. Сержик, проигравший в 4-дневной апрельской войне 2016 года, которая спровоцировала внутриполитический кризис в РА, что привело к отставке Саргсяна, ныне превращен в политический ноль. Он лузер, перед которым маячит камера с видом на небо в клетку. И слышать его заявления о "победах" над президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который вошел в новейшую историю всего региона блестящей победой над армянской армией в двух войнах, смешно.Но Саргсян ныне уже находится в таком положении, что о репутации нет смысла беспокоится по причине отсутствия таковой. И именно поэтому, наверное, его окружение решило что уже нет смысла молчать и казаться идиотом. Там решили открыть рот и доказать это окончательно.