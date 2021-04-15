Показательный идиотизм Сержа Саргсяна

Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот и доказать это. Нет, я понимаю, что уровень образования, интеллекта и кругозора третьего президента Армении Сержа Саргсяна не позволяет ему понять эту очевидную истину. Но все же, думалось, что те, кто пишет от его имени тексты, могли бы понять, в сколь глупом положении окажется бывший токарь Ереванского электротехнического завода, бывший длинноволосый комсомольский активист, позже ставший карабахским сепаратистом и возглавивший РА.Ошибался. Свита Сержика, видимо, подобрана в соответствии с его интеллектом.

Для начала, впрочем, напомню суть вопроса. "Еще в ходе апрельских боев в 2016 году мы предоставили Армении шанс. После сокрушительного поражения тогдашний глава хунты Саргсян лично пообещал мне вернуть земли. В то время, когда шли апрельские бои, они днем и ночью звонили в Москву, начальнику Генштаба России, умоляли, дескать, скажите Азербайджану, пусть остановят войну. Мы остановились на тех условиях, чтобы немедленно начались переговоры, и они начались", -заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими в Парке военных трофеев.

Глава государства сказал, что через месяц после окончания войны в Вене уже состоялась встреча на уровне министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы: "Почему до этого не было встречи на этом уровне? Но сразу после того, как в апрельских боях мы нанесли удар по армянам, в мае состоялась встреча. В июне в России прошел саммит. Саргсян пообещал мне, что ему нужно две недели для решения вопроса. "Я обещаю, что решу это". Я сказал хорошо, и он уехал. После этого в Ереване либо они сами организовали, либо сам по себе произошел такой инцидент - захватили полицейский участок. Он отказался выполнять свое обещание под предлогом этих событий. И снова нас обманули. Не только Саргсян, но все они", указал Президент нашей страны.

Президент Ильхам Алиев решил напомнить еще кое о чем. "Нахчыванская операция в 2018 году, опять же, мы преподали им урок, еще раз показали, что их конец будет плохим, будете уничтожены. Это тоже не стало уроком. Саргсян был отстранен от власти. В Армении пришла новая власть. Месяц спустя, проведя успешную операцию на границе в Нахчыване, мы заняли важные стратегические позиции и уже полностью контролировали дорогу в Карабах. Во время войны, - сейчас это не секрет, - мы знали, что делается в Нагорном Карабахе. Мы могли бы перерезать эту дорогу в любой момент. Однако в этом не было необходимости. Это тоже не стало уроком. Но и новая власть попросила у нас время", - сказал Президент Азербайджана.

Это заявление произвело в РА эффект разорвавшейся бомбы. К Сержу Саргсяну и без того много вопросов. Причем, как у нынешней власти, так и у широкой общественности. Да и в оппозиции он, мягко говоря, не очень популярен. Настолько, что еще один бывший карабахский сепаратист, военный преступник , второй президент РА Роберт Кочарян не вступает с ним в союз на нынешних парламентских выборах. В общем, нерукопожатен и даже токсичен Сержик.

По большому счету, в последнее время всю работу в информационном пространстве за него вел зять Саргсяна, экс-посол РА в Ватикане Микаэл Минасян. Он разве что из штанов не выпрыгивал, стараясь заработать очки на поражении РА в нынешней 44-дневной войне. Минасян написал кучу постов в Фейсбук с обвинениями в адрес Никола Пашиняна, его гражданской жены Анны Акопян, а позже и... армянского народа. Последний был раскритикован за то, что не желает свергать Никола Воваевича.

Все это было нужно Сержику и Мике для того, чтобы избежать наказания за все совершенные ими преступления, за коррупцию в зашкаливающих масштабах.Не получается у них, вот и нервничают. И нервозность, переросшая в откровенную глупость, в конечном итоге и привела к "ответу" Саргсяна на конкретные заявления президента Азербайджана. Который даже не обвинял Сержика, а всего лишь поведал армянскому народу правду.

Скрыть которую снова пытается третий президент РА. Достаточно всего одной фразы из всего того, что обнародовал Аппарат Саргсяна, надеюсь не самогонный, чтобы понять масштаб примитивности и аргументации этих глашатаев лжи и глупости. Аппарат Саргсяна заявляет о попытке "преобразовать в победу неудачу Азербайджана в Апрельской 4-дневной войне". То есть, уже тут понятно, что Азатович несет такую ахинею, что даже в РА над ним смеются.

Причем, давно. Еще в апреле 2016 года, после поражения армянской армии, в РА прозвучали обвинения в адрес Саргсяна и тогдашнего министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Их тыкали носом в карты до 4-дневной войны и после, показывая, что азербайджанская армия освободила свыше 20 квадратных километров. Сержик и Сейран тогда отрицали очевидное.

Сейчас, по прошествии пяти лет, Азатович тверд в своей лжи. Он пытается отрицать все подряд. В том числе и тот очевидный факт, что азербайджанская армия одержала победу в 44-дневной войне , в большей степени, над армией Кочаряна-Саргсяна, а не Пашиняна. Десятилетия грабежа, распила сотен миллионов долларов не прошли бесследно. Разве что Азатович и его семья стали обладателями огромного состояния, а армянская армия была ограблена.

Вся эта бравада про "победы" Саргсяна- еще один повод для его визита к психиатру. Сержик, проигравший в 4-дневной апрельской войне 2016 года, которая спровоцировала внутриполитический кризис в РА, что привело к отставке Саргсяна, ныне превращен в политический ноль. Он лузер, перед которым маячит камера с видом на небо в клетку. И слышать его заявления о "победах" над президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который вошел в новейшую историю всего региона блестящей победой над армянской армией в двух войнах, смешно.Но Саргсян ныне уже находится в таком положении, что о репутации нет смысла беспокоится по причине отсутствия таковой. И именно поэтому, наверное, его окружение решило что уже нет смысла молчать и казаться идиотом. Там решили открыть рот и доказать это окончательно.