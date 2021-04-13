Посткарабахский синдром армянского омбудсмена

Армения переживает посткарабахский синдром. Потерпев поражение, страна впала в глубочайший экономический и политический кризис. Армянское общество находится в полном трансе после сокрушительного разгрома, экономика страны в полной стагнации, армия погрязла во внутриполитической борьбе, а политики грызутся друг с другом за места в будущем парламенте.

Особенно этот посткарабахский синдром оказывает влияние на некоторых армянских политиков, которые часто впадают в состояние истерики и буйствуют, как только до них доходит очередная информация из Азербайджана.

Вот и новость об открытии в Баку Музея военных трофеев Второй Карабахской Войны вызвала взрыв ярости и истерики у проигравшей стороны.

Как всегда, первым откликнулся на это событие кандидат в новые "Бисмарки", так называемый защитник прав человека Армении, а по совместительству поджигатель новой войны Арман Татоян.

Забыв о том, что в его мандат не входит территория соседнего государства, сей "правозащитник" немедленно бросился в атаку на созданный Музей и обвинил азербайджанскую сторону, не много не мало, в "геноциде" против армянского народа.

Решив, что ему все позволено в силу его должности, А. Татоян заявил о том, что новый Музей в Баку нарушает права армянских граждан и является образцом политики "этнических чисток", выражая недовольство не только созданием подобного музея, но и выставленными экспонатами, в том числе касками армянских военнослужащих и номерами захваченных и уничтоженных армянских автомашин.

Наверное можно понять злость и горечь проигравшего в войне А. Татояна. Но давно можно было понять, что такой конец был предопределён ещё изначально, когда армянская сторона спровоцировала и развязала Вторую Карабахскую войну.

Конечно, проигрыш в войне отразился на армянском обществе, но такая реакция кандидата в "Бисмарки" показывает, что у него явно острая стадия посткарабахского синдрома, что наверное может в конце концов привести его даже к суициду.

Ведь не одному нормальному человеку не придёт в голову, чтобы во имя своих желаний взобраться на армянский политический Олимп, разбрасываться такого рода заявлениями, лишь бы достичь вожделенного места.

А. Татоян вообще отличается своим популизмом. Недавно ещё он требовал, чтобы приграничная азербайджанская территория была объявлена демилитаризованной зоной ввиду того, что видите ли нахождение азербайджанских пограничников, флагов и вывесок на азербайджанском языке "раздражают" жителей на армянской стороне границы.

В принципе, что происходит на азербайджанской стороне границы его не касается. Если же ему делать нечего и все проблемные вопросы в Армении он уже решил, то А. Татоян может заняться проблемами пингвинов в Антарктиде, там настоящее раздолье для его деятельности, особенно в сфере плакатов и вывесок.

Считая себя "крупным" политиком, кандидат в "Бисмарки" не обошёл вниманием и ряд статей в Азербайджанской прессе, посвящённой его персоне, подумав, что внимание, проявленное к его деятельности, показатель его "значимости".

Но увы, должны огорчить господина А. Татояна. То внимание, которое было проявлено к его жалкой личности, было обусловлено лишь тем, чтобы предупредить армянское общество не повторять предыдущих ошибок и не идти вслед за очередным "ура патриотом", который приведёт их на кровавую бойню, как тогда, более 30 лет назад, когда поддавшись ложным лозунгам о "миацуме" и "арцахе", которые были выдвинутыми радикал-националистами бросились в погоню за Карабахом, которая так плачевно окончилась 10 ноября 2020 года.

Продолжая разжигать межнациональную рознь, выступая против налаживания какого-либо диалога и регионального сотрудничества, А. Татоян и ему подобные надеются своим "лже-патриотизмом" и популизмом добиться высоких должностей и доходов.

Такие деятели никогда и ни перед чем не останавливаются, для них нет ничего святого, готовые ради должности и денег переступить и через отца родного, лишь бы добиться своего.

Вот и А. Татоян, который многим обязан Н. Пашиняну, в том числе и своей должностью, теперь обвиняет своего "крёстного отца" чуть ли не в предательстве национальных интересов за то, что тот наконец понял, что продолжение войны приведёт к национальной катастрофе и подписал трёхстороннее Заявление, практически положившее конец Карабахскому конфликту.

Справедливости ради надо отметить, что Н. Пашинян все таки понял, что А.Татоян есть Иуда, который не только предал, но и готов под улюлюкание своих покровителей и спонсоров занять его место. Пашинян поставил "Иудушку" на место, сократив бюджет аппарата "защитника прав армянских граждан", чтобы меньше шлялся по регионам и возбуждал народ, который и так неспокоен.

Впрочем и это не отрезвило А. Татояна, который готов ради своей идеи фикс стать другом всех врагов Н. Пашиняна. Как только в Ереване появился небезызвестный лидер союза армян России, он же неофициальный алмазный король Ара Абрамян, который также не любит Никол Воваевича и готов спонсировать всех его врагов и конкурентов, Татоян побежал с ним обниматься, под предлогом защиты "прав" армян в России.

Наверняка, А. Татоян, хоть когда-то и был даже замминистра юстиции, явно прогуливал занятия по международному праву во время учебы, а то бы он усвоил прописные истины этого важного предмета о том, что любое вмешательство во внутренние дела других государств- недопустимы.

То А. Татоян пытается защищать права армян в России обсуждая это с А. Абрамяном, который когда нужно манипулирует своими российским и армянским паспортами, то говорит о правах армян жителей Карабахского региона Азербайджана, хотя его никто не уполномочивал.

Единственно, что он не делает - это не защищает права граждан Армении, что он согласно своей должности делать вроде обязан, а проблем в стране полная корзина от социальных до экологических, времени не хватает, так как занят вопросами граждан соседних стран, что делать не имеет право.

В общем дел в Армении у А. Татояна невпроворот, да времени не хватает, руки не доходят до своих граждан, занят по горло. Ну раздражает его все, что связано с Азербайджаном, поэтому удержаться не может и комментирует на любую тему, брызгая яд, но как всегда промахивается.

Президент Ильхам Алиев на открытии Музея военных трофеев в Баку в очередной раз предупредил Татоянаподобных о том, чтобы снова не испытывали бы мощь железного азербайджанского кулака, отказались бы от своих реваншистских идей, иначе конец будет плачевным.