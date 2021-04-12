https://news.day.az/society/1333502.html Названа дата открытия Парка военных трофеев в Баку
Названа дата открытия Парка военных трофеев в Баку
Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.
В Парке военных трофеев 12 и 13 апреля будут организованы съемки различных медиа-структур, передает в понедельник Day.Az.
С 14 апреля парк будет открыт для граждан.
Посещение Парка военных трофеев будет организовано в соответствии с противоэпидемическими профилактическими мерами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре