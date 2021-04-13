Парк военных трофеев в Баку

Протесты в Армении и кругах, которые не могут переварить освобождение азербайджанских земель от оккупации, по поводу открытия Парка военных трофеев в Баку следует воспринимать нормально. Так как этот парк в мельчайших деталях раскрывает то, как была сокрушена армянская армия, как была приведена в негодность предоставленная этой стране на безвозмездной основе огромная партия военной техники, а также показывает реальное положение в армянской армии, разрушение мифа о "непобедимости", который создавался на протяжении многих лет.

Об этом во вторник сказал Trend политический обозреватель, эксперт Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, Парк военных трофеев демонстрирует истинную ситуацию в армянской армии, менталитет и образ жизни захватчиков, которые на протяжении многих лет держали под оккупацией азербайджанские земли и достигли предела моральной, политической и военной деградации.

"Создав этот парк, Азербайджан дал армянам возможность увидеть себя со стороны. Самый очевидный пример невообразимых зверств и беспрецедентных преступлений армян - это картина, наблюдающаяся сегодня на освобожденных территориях Азербайджана. Любое цивилизованное сообщество постыдилось бы этих деяний, но они, видимо, все еще не ведают, что творят.

С другой стороны, Парк военных трофеев является призывом для всего мира. Его следует воспринимать как послание реваншистским силам, - тем, кто зарится на чужие земли. Отмечу, что таких парков или музеев в мире предостаточно. Например, "Музей жертв войны" во вьетнамском Хошимине. В музее, размещенном в нескольких зданиях, выставлены на показ взятая в качестве трофея военная техника, в том числе истребитель F-5, военный вертолет UH-1, бомбардировщики, танки и остатки фосфорных бомб. Среди экспонатов - восковые фигуры, посредством которых показаны пытки вьетнамцев со стороны французских солдат, сцены казней.

Можно привести и другой пример: в Москве, в Парке культуры и отдыха им. М. Горького в 1943-1948 гг. демонстрировалась военная техника, взятая в качестве военного трофея. За пять лет парк посетило 7,5 млн человек. В настоящее время в Беларуси есть несколько музеев, демонстрирующих зверства, учиненные немецкими фашистами. Если учесть, что в 2019-2020 гг. Минобороны России по случаю 75-летия Победы над фашизмом в течение года транспортировало на поезде в разные города и показывало захваченную в Сирии в качестве трофея военную технику, не имеющую отношения к фашизму, то в демонстрации Азербайджаном, который освободил свои территории от оккупации, военных трофеев не должно никого удивлять.

Было бы лучше, если те, кого беспокоят экспонаты в парке, в частности образы армянских солдат, внимательно посмотрели бы на фотографии, которыми делились в социальных сетях армянские солдаты и офицеры во время оккупации азербайджанских земель. Солдаты армии-агрессора, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией территорию другого государства, уничтожила сотни деревень и городов, осуществила геноцид и депортацию гражданского населения, должны быть представлены именно так", - сказал Эльчин Мирзабейли.