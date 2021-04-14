Бесполезная истерика Наиры Вагановны: Иреван снова будет азербайджанским

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как исходит в бессильной злобе депутат парламента РА от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян. Эта темпераментная дама находится в регулярном поиске формальных поводов для демонстрации зашкаливающей азербайджанофобии. Настолько, замечу, зашкаливающей, что порой выпускница отделения театроведения Ереванского художественно-театрального института сильно переигрывает.

И вместо оваций, цветов и выкриков "бис" от благодарной публики, она слышит свист, улюлюканье и призывы поскорее покинуть сцену. Ибо, как говорил Станиславский, "не верю". Впрочем, Наира Вагановна когда-то была корреcпондентом в ряде армянских изданий. То есть, должна была наловчиться, используя громкий заголовок, выдавать пустой по содержанию и абсолютный бессмысленный текст за нечто сенсационное.

Так она поступила и на сей раз, выбрав площадкой для очередного моноспектакля свою страницу в социальной сети Фейсбук. Тут, правда, позволю себе небольшое отступление. В Азербайджане высоко чтят память о что генерал-майоре Поладе Гашимове - участнике первой Карабахской войны и боевых действий в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года. Это дважды кавалер ордена "За службу Отечеству" (2014, 2016 гг.). За годы службы был также награжден 12 медалями. Погиб 14 июля 2020 года в ходе боев на участке государственной границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

Так вот, на картах Google Maps азербайджанцы переименовали улицы Иревана в честь своих героев. Увидев это, Наира Вагановна испытала то, чего никогда не испытывала за долгие годы членства в партии Гагика Коляевича, более известного как "Тупой Гаго". Мадам Зограбян просто захлебнулась ядом бессильной злобы. "Фактически, я живу на улице имени Полада Гашимова. Продолжайте проповедовать мир с турками", - написала она.

Я не знаю, для чего она уточнила место своего проживания в Иреване. Замечу лишь, что дамы с заниженной социальной ответственностью, использующие просторы интернета для продвижения своего тела в дело, обычно оставляют контактные номера телефонов под фото определенного содержания. Мадам Зограбян номера телефона не обнародовала, но вот все, кто не побрезгует, могут нанести ей визит, оказавшись в Иреване.

Свою озлобленность она выплеснула на представителей нынешнего руководства Армении, которые, потерпев разгромное поражение в спровоцированной ими же войне, вдруг стали "мягкими и шелковистыми". Регулярно из стана команды премьер-министра РА Никола Пашиняна звучат рассуждения о неизбежности и безальтернативности развития отношений с Азербайджаном и Турцией. Обосновывают они все это крайне бедственным положением РА.

Наира Вагановна, слыша все это, истерит. Она, кажется, реально поверила в то, что "как корабль назовешь, так он и поплывет". Но, в реальности "Процветающая Армения" есть только в фантазиях олигарха с криминальным прошлым по фамилии Царукян. Его фантазии, всякого рода, вполне могут совпадать с фантазиями мадам Зограбян. Тут, как говорится, впору рассуждать про нейтральность вкусовых характеристик растения семейства крестоцветных по отношению к овощным культурам средней полосы России. Или, используя более привычный сравнительный ряд, что хрен редьки не слаще.

Но фантазии фантазиями, а реальность такова, что население РА продолжает отважно сокращаться, внешний долг и экономические проблемы этой страны также отважно растут. Армения героически удерживает за собой статус регионального тупика. Выбраться из которого можно только пойдя на поклон к Баку и Анкаре. Это очевидные вещи. Но, Наира Вагановна не ищет простых решений. Да кланяться она предпочитает только "Тупому Гаго".

В итоге, изрыгает она очередную порцию злобы и ненависти, не понимая или не желая признавать, что все больше становится похожей на дворняжку, которая своим лаем пытается остановить движение каравана. Возмущалась же она поражением Армении в 44-дневной войне? Возмущалась. Сказалось ли это на итогах войны? Ясное дело, что не сказалось. Так что, может мадам Зограбян и дальше закатывать истерику. А в исторически азербайджанском городе Иреван обязательно появится улица генерала Полада Гашимова. Нужно всего лишь немного подождать. Как ждали и дождались мы того, как в освобожденной Шуше снова взвился флаг Азербайджана