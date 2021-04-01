Наира и бараны: мадам Зограбян в хлеву у Гавруша

Если бы эти заявления были озвучены 1 апреля, когда во многих странах мира отмечают День смеха, было бы еще понятно. Но в том и состоит большая армянская трагедия, что комичные речи, лишенные логики и здравого смысла заявления и просто шокирующие истеричной глупостью обвинения там звучат безостановочно. Меняются только участники этого бесконечного балагана.

На сей раз решила блеснуть всеми гранями достойного иного применения таланта депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян. Не покидая Еревана, зайдя на свою страницу в Фейсбук, она мысленно перенеслась в хлев жителя села Шурнух Гавруша Акопяна . В отличие от героя романа Гюго "Отверженные", французского сорванца Гавроша, его почти полный армянский тезка на баррикадах не погиб. Но его трагедия, по версии мадам Зограбян, был не менее достойной описания.

У Гавруша, утверждает депутат от "Процветающей Армении", пропало 13 коров. Ясное дело, что как только у армян что-то пропадает, так сразу звучат обвинения в адрес Азербайджана.Тем более, что в Шурнухе до сих пор не могут прийти в себя после того, как в декабре им сообщили, что 11 домов на территории этого села находились все это время на территории Азербайджана и теперь придется все вернуть истинным хозяевам.

Сколько тогда было озвучено проклятий в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сделал неизбежной войну, проиграл ее, подписал капитуляцию и вынудил шурнухцев паковать чемоданы! Они тогда, по древней армянской традиции, долго собирались, выкорчевывая унитазы и унося все, что только можно. Был ли в числе проклинающих и Гавруш, не знаю.

Но то, что он умудрился сохранить по итогам 44-х дневной войны дом, хлев и коров - как раз и есть доказательство глупости обвинений в адрес азербайджанской стороны по поводу пропажи коров Акопяна. Но, сын Гавруша уже обратился к российским миротворцам, вынудив их идти по следам буренок. Несложно понять удивление российских миротворцев. Вряд ли кто-то из них предполагал такие приключения.

"В областной администрации Гаврушу сказали: спокойно сиди на своем месте, ничего не предпринимай, мы обо всем проинформировали россиян. То есть они ничего и их единственная надежда - российский миротворец", продолжает рассказ Н.Зограбян. Я все ждал, когда мадам Зограбян покажет пункт в трехстороннем соглашении от 10 ноября, где бы хоть словом было сказано про судьбу коров-перебежчиц.

Не дождался. И правильно. Ибо, нет там ничего такого. Но, пойди и объясни все это самому Гаврушу и его защитнице из партии, название которой, в свете нынешнего состояния Армении, звучит просто издевательски.Впрочем, Наира из партии "Тупого Гаго" решила заодно выяснить, можно ли "относить губернатора Сюника к "волкодавам"".

Естественно, она не стала детализировать, как именно получит ответ на этот вопрос и приведут ли к ней в Ереван губернатора Сюника, который вообще-то Зангезур. А если привезут, то что он должен будет делать, чтобы удовлетворить интерес Наиры. Остается надеяться, что лаять ему , в ходе встречи с Зограбян не придется. В любом случае, если губернатор Зангезура является "волкодавом", то все "охраняемые" им жители - стадо баранов, только двуногих.

Такова логика умозаключений депутата армянского парламента. Мы тут не при чем. Но, по неизвестной причине, она валит пропажу четвероногих баранов именно на азербайджанскую сторону. Более того, она уже и руководство российской миротворческой миссии озадачила . Жду теперь рассказа о том, что имел место "геноцид армянских баранов", участие в котором принимали и мифические "боевики из стран Ближнего Востока".

Не удивлюсь, если весь этот бред будет озвучен в ПАСЕ, где уже много разного услышали от армянской делегации, членом которой является мадам Зограбян.Что она будет делать, если эти бараны Гавруша, пощипав травки, вернуться к своему хозяину ее не волнует. Главное- поднять шум, привлечь к себе внимание, обвинить Азербайджан. Ожидаемо. Но все же, в качестве бесплатного совета Наире и всем армянским баранам, лучше все это делать в День смеха, который также именуется Днем дурака.

Акпер Гасанов