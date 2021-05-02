Армения перед выборами: есть ли у нее будущее?

На фоне развернувшейся предвыборной компании в Армении, потенциальные соискатели на пост главы исполнительной власти ведут бурную деятельность по привлечению союзников и завоеванию голосов избирателей.

Наиболее активно выступают: •нынешний и.о. премьер-министра Н. Пашинян, который намерен сохранить свою власть и укрепить свои позиции;

•бывшие Президенты Л. Тер-Петросян, Р. Кочарян и С. Саргсян, мечтающие вернуться во власть на белом коне, как спасители нации;

•олигарх-миллионер Г. Царукян, которому надоело тратить свои деньги, подкармливая власть предержавших, усматривающих в нем дойную корову и решивший наконец самому взять штурвал тонущего корабля в свои руки.

Главными темами предвыборной агитации являются катастрофическое экономическое положение, проигранная вторая Карабахская война и муссирование темы "миацума" и "арцаха", а также попытки урвать как можно больше зарубежной помощи.

Все участники предвыборной гонки, делая вид, что являются спасителями армянского народа, занимаются тем, что пудрят мозги потенциальному избирателю, пытаясь убедить его в том, что победив на выборах, они не только вытащат страну из кризиса, вернут потерянные территории, но и построят страну с молочными реками и кисельными берегами.

Увы, все это откровенный обман, рассчитанный лишь на простачка. Наверное пора открыть глаза армянскому народу на реальное положение дел и ожидаемые перспективы будущего.

Все обещания потенциальных "спасителей" армянского народа в отношение того, что им удасться вернуть утраченные азербайджанские территории и добиться международного признания сепаратистов - это откровенный блеф и профанация.

Во первых, ни мирным, ни военным путём сделать это больше никогда не удастся. Остатки сепаратистов рано или поздно будут сметены самим армянским населением Карабахского региона Азербайджана, который наконец осознает пагубность того, куда их завели национал радикалы, развязавшие кровавый конфликт более 30 лет назад.

Всяческие идеи добиться некой демилитаризации азербайджано-армянской границы, которые выдвигаются новой "восходящей звездой" политики, омбудсменом А. Татояном, полная ахинея.

Никакое международное давление и никакие силы не заставят Азербайджан сделать это. Мы не повторим ошибки руководства Республики конца 80х-начала 90х годов, когда под давлением союзного центра у азербайджанского населения было изъято все охотничье оружие, превратив в безоружную мишень для армянских боевиков.

Во-вторых, активно продвигаемая в последнее время на международной арене Н. Пашиняном формула "отделение ради спасения"-это введение в заблуждение не только армянского народа, но и международного сообщества, так как никто в мире не собирается принимать эту глупую формулу, снова разжигая костёр войны.

Ведь армянским политикам хорошо известно, что это красная линия для азербайджанской стороны, и любая попытка разговора на эту тему приведёт к таким последствиям, от которых никто уже Н. Пашиняна и компанию не спасёт.

В-третьих, пустые обещания Р. Кочаряна вернуть город Шушу и Гадрутский район "мирным" путём под контроль сепаратистов-это полный бред сумасшедшего, который полностью потерял чувство времени и реальности.

Азербайджанская сторона, устами Президента Ильхама Алиева, давно отправила вопрос статуса гнить на свалку истории, так что обсуждать что-либо подобное ни с кем не намерена.

Экономические перспективы Армении абсолютно не радужные. Проигранная война, пандемия коронавируса, отсутствие сухопутного сообщения с Россией (главным экономическим партнёром), борьба олигархов за кусок пирога, привели страну на грань полного коллапса.

Под надуманными тезисами о якобы стремлении Азербайджана "захватить" Сюникскую область, не только пытаются отказаться от выполнения пункта трёхстороннего Заявления об открытии Зангезурского коридора, но и до сих пор практически ничего не сделали в этом направлении.

Азербайджанская сторона, которая с первого дня четко выполняет свои обязательства, немедленно начала строить железную и автомобильные дороги по направлению к границе и на всех трёхсторонних встречах проявляет конструктивную позицию.

Стремление армянской стороны добиться односторонних уступок от Азербайджана, в целях зарезервировать в будущем военный реванш, явно прослеживается и в отказе предоставить карты минных полей.

Надеясь на то, что отсутствие этих карт не позволит мирному азербайджанском населению вернуться на свои земли, полагают что в будущем, в случае реванша, используют это в своих целях. Минные поля, про которые многие (включая международных посредников), предпочитают молчать, уже стали причиной гибели и ранений более 100 азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

Отговорки армянской стороны не состоятельны, так как анализ специалистов показал, что в основном это мины, поставленные в последнее время и по всем правилам военного искусства.

Постоянно играя на противоречиях между Москвой и Западом, армянская политическая элита всегда пыталась сосать у двух маток. Так и сейчас, клянясь в "вечной верности" России, которая своим посредничеством спасла Армению от национальной катастрофы, армянская сторона, использовав своё право вето, воспротивилась инициативе России пригласить Азербайджан принять участие в качестве наблюдателя в заседании Межправительственного Совета ЕАЭС в Казани.

Таким образом, открыто выступив против своего главного союзника, армянское руководство играет свою двойную игру в независимости от того, кто находится у власти.

Совсем ещё недавно, все армянские лидеры радовались тому, что Президент США Д. Байден, выполняя свои предвыборные обещания, назвал события 1915 года в Оттоманской империи "геноцидом", называя это новым этапом в армяно-американских отношениях, чуть ли не прорывом на Запад.

Вскоре, как холодный душ, на них вылилось то, о чем армянская пресса предпочитает не замечать. Американский Госдеп в своих комментариях отметил, что речь не идёт о какой-либо ответственности Турции за происшедшее, речь шла лишь об оценке событий тех лет.

Так что, радость и бурное веселье в Армении быстренько сменились на скромное выражение признательности американским звёздам шоу и порно бизнеса армянского происхождения Ким Кардашьян и Шер.

Таким образом, проанализировав предвыборную грызню в Армении можно сделать вывод, что будущее у Армении с такими политиками врядли возможно.

Не отказавшись от утопических идей присвоения чужих земель, не начав реальный диалог с соседними государствами, страна обречена на прозябание на задворках мировой политики.

Пустые обещания в отношении "светлого" будущего для Армении и утопического "арцаха", свидетельство полной политической слепоты и пребывания в прострации.

Единственный путь для Армении- это отказ от реваншизма, всяческих надуманных претензий и начало реального сотрудничества в деле открытий новых региональных транспортных коридоров.

Вместо того, чтобы искусственно создавать препоны и давать несбыточные обещания армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, начать совместно с азербайджанской стороной реальные шаги по интеграции этого населения в азербайджанское общество.

Не секрет, что армянское население Карабаха находится в довольно подвешенном состоянии. Чтобы удержать под своим контролем ситуацию, лидеры сепаратистов препятствуют выезду в Армению и получение армянского паспорта, чтобы не дать возможность эмигрировать в другие страны.

Ведь документы непризнанного режима сепаратистов ничем, кроме клочком бумаги не назовёшь.

А в случае интеграции армянского населения Карабаха в Азербайджане, население получит полноценные документы, признанные во всем мире, позволяющие легально посещать многие страны, в том числе и Турцию, которая сейчас для них недоступна.

Армянский избиратель 20 июня 2021 года должен сам решить своё будущее, которое может быть ясным и многообещающим или же туманным и темным.

Армянские политики должны наконец понять, что то, чем они дурили мозги простому народу на протяжении более 30 лет уже в прошлом, будущее страны и народа в новом мышлении и отказе от старых туркофобских и антиазербайджанских стереотипов.

Построение нового мышления возможно на принципах мирного сосуществования и отказе от территориальных претензий, построении взаимовыгодных экономических связей с государствами региона.

Пярвин Мирзазаде