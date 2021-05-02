Армянский командир опозорился перед азербайджанскими солдатами в Зангезуре

При делимитации границ Армении и Азербайджана в Зангезуре произошёл забавный случай.

Как передает Day.Az, армянский командир пытался сдвинуть участок границы в пользу Армении.

Однако его попытка оказалась неудачной, после чего он с горя решил сесть на близлежащий камень и упал.

Представляем вашему вниманию данное видео: