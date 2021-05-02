https://news.day.az/politics/1339145.html Армянский командир опозорился перед азербайджанскими солдатами в Зангезуре - ВИДЕО
Армянский командир опозорился перед азербайджанскими солдатами в Зангезуре - ВИДЕО
При делимитации границ Армении и Азербайджана в Зангезуре произошёл забавный случай.
Как передает Day.Az, армянский командир пытался сдвинуть участок границы в пользу Армении.
Однако его попытка оказалась неудачной, после чего он с горя решил сесть на близлежащий камень и упал.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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