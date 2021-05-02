Армяне массово бегут в Россию из-за нищеты

В начале девяностых население Армении составляло около 3,5 миллионов человек. Сейчас оно сократилось до 2,9 миллионов, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

При этом большая часть людей работает на государство: чиновники, врачи, учителя и так далее. Около 150-200 тысяч трудятся в сельском хозяйстве. "Многие аграрии переживают, что после поражения в войне за Карабах их скотина пропадет, потому что ее негде будет пасти. Раньше они делали это в Карабахе, а теперь эти районы ушли под контроль Азербайджана... К тому же в Армении все подорожало, кроме мяса", - отмечает местный житель Геворг.

Остальное трудоспособное население Армении подалось в трудовую миграцию. Например, в Ширакской области республики около 70% взрослых мужчин работают в России. Женщины остаются воспитывать детей и смотреть за домом. Семьи воссоединяются всего на два-три месяца зимой, когда гастарбайтеры возвращаются домой отметить Новый год и провести с детьми зимние каникулы. В конце февраля они вновь возвращаются в Россию. Так путешествуют около 500 тысяч армян.

Когда разговариваешь с жителем Еревана или его окрестностей, то, скорее всего, услышишь, что люди в Армении не голодают, но позволить себе хотя бы какую-то роскошь они не могут. Их уровень жизни можно определить, как "ниже среднего". Впрочем, все познается в сравнении.

Например, в селах можно встретить армян, которые живут в районе оползней... Каждые несколько лет стихия разрушает их дом, а они затем отстраиваются на том же месте, потому что на своем участке можно вырастить достаточно еды, чтобы не умереть с голода...

Окраины Еревана, в отличие от центра, не настолько живописны. Смежные населенные пункты вовсе излучают бедность и отсутствие перспектив.

По официальным данным, средняя зарплата в республике составляет около 211 тысяч драмов (около 30 тысяч рублей). При этом в окрестностях Еревана квартиру можно купить по цене в 260 тысяч драмов (37 тысяч рублей) за квадратный метр. По мере приближения к центру Еревана цены начинают расти и доходят до 1 миллиона драмов (150 тысяч рублей) за метр.

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Что касается высшего образования, то люди стремятся к тому, чтобы их дети учились либо в Славянском, либо в Американском университете. Они считаются наиболее престижными. А вот Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени Брюсова уже не может похвастаться таким уровнем, его выпускники признаются, что образование там было средним, и чтобы полноценно овладеть языками, приходилось учиться самостоятельно.

"Я живу в Армении последние два года, а до этого 11 лет была в Москве... Москва была для нас слишком большим и динамичным городом, в котором сложно что-то контролировать, - рассказывает "МК" жительница Еревана Анна. - Что касается минусов, то, конечно, в Армении зарплаты ниже, чем в России.

При этом Анна признает, что люди в Армении живут бедно, а из-за небольших размеров страны в глаза бросается разница между бедными и богатыми.

Еще одним минусом жизни в стране она считает геополитическую ситуацию. "Если раньше я говорила, что мой сын обязательно пойдет в армию, то сейчас, после Второй войны за Карабах, все так глупо разрешилось, что вообще не понятно, за что умирали люди. Страна маленькая, и ты живешь с постоянным ощущением того, что никто не может тебе гарантировать, что завтра война не начнется уже на территории Армении", - говорит Анна.

Отдельно стоит осветить систему здравоохранения в Армении. Всем, включая пенсионеров, "за так" можно сходить только в поликлинику, а за операцию придется платить. При этом считается, что врачи зарабатывают мало, поэтому пациенты стараются благодарить их по мере своих возможностей. В стране существует проблема с нехваткой лекарств для больных онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Медикаменты стоят дорого, их не хватает.

Большая проблема в стране с расторопностью чиновников. Доходит до того, что даже люди, отправившиеся воевать в Карабах добровольцами, не могут получить от государства помощь, потому что их статус не прописан в законе. Соответственно, им приходится залечивать свои раны самостоятельно, что зачастую бывает крайней сложно, учитывая социально-экономическую ситуацию в Армении.

Зато, по словам местных жителей, в стране процветает коррупция. "Только первые несколько месяцев после прихода к власти Никола Пашиняна коррупция пошла на спад. Потом все вернулось на круги своя. Взятки не берут только гаишники... Правда, они вообще ничего не делают - на дорогах бардак. А так взятки берут все: налоговая, таможня, городские власти... В основном, деньги берут за так называемое "ускорение" дел, но у нас и в высших эшелонах власти коррупционные скандалы есть", - признается житель Еревана Ваган.