Армения хочет ещё раз испытать терпение Азербайджана?

В течение нескольких последних лет армянская сторона неоднократно слышала из Баку призывы одуматься и решить вопрос миром. Ереван неоднократно и на самом высоком уровне предупреждался, что провокации и прочие деяния оккупантов могут привести к жесткой реакции Азербайджана. Армяне на это только посмеивались и еще больше наглели. Почему-то у "победителей" была полная уверенность, что Азербайджан не посмеет воевать, а если и посмеет, то благодаря своим связям в мировых столицах, Ереван это дело быстро замнет. Как в 2016 году. Неспособные на реалистичный взгляд на собственные возможности, наши соседи не сделали никаких выводов из апрельской четырехдневной войны и продолжали верить в деньги диаспоры и в то, что "Москва не позволит".

Что случилось осенью 2020 года, знают все. Поэтому останавливаться на этом не будем. Рухнули все представления наших соседей о своей якобы непобедимости, о якобы героизме армянского воина и мощи армянской армии. Но что характерно - это опять ничему не научило их. Что показала имевшая место 21 апреля провокация на государственной границе.

Напомним, что после предвыборной агитации Пашиняна в Зангезуре подразделения Государственной пограничной службы (ГПС) в селе Сеидляр Зангиланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ РФ, охраняющих армянскую госграницу, были обстреляны армянскими военнослужащими. По традиции, российская сторона постаралась смягчить удар по Еревану и попросила азербайджанцев не реагировать, так как стрелявшие просто напились. Что и как происходило на самом деле, докапываться не будем. Нам достаточно того, что в Азербайджане скептически отнеслись к версии о нетрезвых армянах и продолжают настаивать на том, что имела место провокация, направленная против наших пограничников. Об этом совершенно однозначно дал понять Президент Ильхам Алиев, посетивший на днях военчасть Погранслужбы в Джебраиле.

"К сожалению, поднявшие голову в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями против нас, выдвигая территориальные претензии. Хочу отсюда предупредить их, чтобы они отказались от этих грязных деяний, иначе им придется плохо. Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак разбил голову врагу. Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это - последнее предупреждение. Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте", - заявил глава государства

Думается, в Армении эти слова поняли абсолютно правильно - как последнее предупреждение, поэтому тамошние аналитики и политики не стали углубляться и особо педалировать вопрос. Хотя инсинуации вокруг случившегося на границе, конечно, имели место.

В Армении уже не раз имели возможность убедиться, что Президент Азербайджана слов на ветер не бросает. Сказал, что вернет Карабах - и вернул. Сказал, что предупреждений провокаторам больше не будет - значит, их действительно не будет, и армянской стороне стоит запретить продажу алкоголя в 100-километровой зоне вдоль армяно-азербайджанской границы, чтобы больше никому не вздумалось на нетрезвую голову палить в сторону Азербайджана.

Армянам, в принципе, не за что обижаться на нас. Азербайджан, в разы превосходящий Армению по всем параметрам, уже сделал достаточно гуманных шагов, не раз демонстрировал безграничное терпение и желание решить вопрос миром. Просто бескрайним гуманизмом можно назвать согласие Баку остановить боевые действия, когда наша армия стояла на пороге Ханкенди, а противник был готов сдаться. Не меньшим проявлением доброй воли является предоставление армянам возможности пользования Лачинским коридором. Никто не может упрекнуть азербайджанскую армию в том, что во время войны наши солдаты стреляли по мирным жителям Карабаха, чинили вандализм, проявляли жестокость к пленным. Фейковые статусы в соцсетях не являются доказательством обратного. Азербайджанская сторона проявила крайнюю предупредительность, оставляя незаконным заселенцам своих территорий гуманитарные коридоры и недели на выезд в Армению. Наши солдаты не стреляли по сдавшемуся противнику, не палили в спины бегущим с поля боя. Даже в инциденте на границе азербайджанские пограничники продемонстрировали большое терпение и выдержку.

Гуманизм и добрая воля азербайджанской стороны проявляется в каждом ее шаге. Азербайджан пропускает гуманитарные грузы на территории, где все еще бытуют сепаратистские настроения, не мешает российским миротворцам устраивать какие-то акции гуманитарного характера в зоне своей ответственности, даже порой неуместные. Азербайджанские военные, рискуя на минных полях, ищут тела убитых армян, чтобы передать их родным и близким. Найдены и переданы в Армению более 1500 тел. Возвращены целыми и невредимыми домой десятки взятых в плен в период боевых действий армянских военнослужащих. Азербайджан разрешил армянам использовать часть стратегической дороги, соединяющей север и юг Армении, которая проходит по азербайджанской территории. Несмотря на провокационные действия местного армянского населения, разрешение продолжает действовать. Баку также разрешил использовать азербайджанскую территорию для поставок российского газа в Армению, когда на газопроводе возникли проблемы. Можно с полной уверенностью утверждать, что никогда и нигде победившая агрессора страна не делала бы столько для поверженного противника.

Ждать благодарности за добрые дела считается плохим тоном. Но это не тот случай, когда ожидать от Армении аналогичных шагов было бы, что называется, не комильфо. Никому здесь не требуется, чтобы армянская сторона распиналась в благодарностях, целовала наши следы и пела гимны. Будет достаточно, если Армения станет вести четную политику и выполнять свою долю обязательств по трехстороннему заявлению о мире. Настроения, что на высоком, что на низком уровнях в соседней стране далеки от намерения выполнять условия заявления от 10 ноября. Если начать разбираться, то выяснится - все, что сделал Ереван, это вывел войска и незаконных поселенцев из трех оккупированных районов. Правда, этот процесс сопровождался традиционными для наших соседей актами вандализма и разрушений.

Не сумев противостоять азербайджанцам на поле боя, Армении занялась после войны любимым делом - диверсиями и террором. Когда в зоне конфликта установился мир, на освобожденные территории была заслана вооруженная банда. Диверсанты были обезврежены, но до этого успели убить нескольких азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Попытки переброски военных и оружия на территорию Азербайджана через Лачинский коридор продолжаются на фоне роста реваншистской истерии в самой Армении. Причем, настроения эти царят как на официальной, так и на неофициальной платформах, в то время как страна переживает острый экономический, политический, демографический, финансовый кризисы и сползает в пропасть.

Действуя в противоречии с национальными интересами Армении, власти, политические круги и пропаганда изо всех сил противодействуют реализации одного из самых важных пунктов мирного заявления от 10 ноября - касающегося открытия коммуникаций. Несмотря на то, что открытие коридора из западных регионов Азербайджана в Нахчыван четко прописано в 9-м пункте документа, подпись под которым поставил и Никол Пашинян, в Ереване продолжают тупо твердить, что никакой договоренности о Зангезурском коридоре не было и нет. По этой причине остановлен процесс восстановления коммуникаций в целом, потому что Азербайджан не намерен открывать дороги в одностороннем порядке.

И так во всем. Не выведены из Карабаха вооруженные подразделения Армении, как это обговорено в заявлении от 10 ноября. Не возвращены Азербайджану все пленные и заложники, хотя это тоже обговорено в документе. Есть информация, подтвержденная и Международным комитетом Красного Креста, что в настоящее время в Армении продолжают удерживаться несколько тысяч азербайджанцев, взятых в плен, и заложники в первую карабахскую войну.

Позорно проиграв войну, опозорившись во второй раз, когда весь мир увидел последствия армянского варварства, наши соседи вместо того, чтобы встать на путь исправления, продолжают нагнетать ненависть в обществе, сжигают флаги страны-победительницы и поддержавших ее государств и разворачивают террор против турок и азербайджанцев по всему миру. Это все, на что способна армянская сторона. Не способная противостоять в открытом бою, не умеющая ни воевать, ни строить, а только разрушать, Армения мстит Азербайджану за его силу. Но от этой мести хуже только армянскому народу. Сожженные флаги Азербайджана, Турции или Израиля не добавляют чести армянской стороне, а лишь свидетельствуют о тяжелейшем кризисе в обществе и растерянности властей.

Вопиющим нарушением всех международных норм является отказ Армении передать Азербайджану карты минных полей. Еженедельно от мин гибнут или калечатся люди, а армянская сторона с удовольствием наблюдает за этим. На днях подорвались на мине и российские миротворцы. Следует подчеркнуть - все эти мины были заложены в период оккупации и в ожидании капитуляции и бегства армянской армией. Можно предположить, что у армянской стороны действительно нет таких карт, что мины закладывались куда попало и как попало, как и все, что делали армяне за 30 лет оккупации. Но по некоторым данным, карты все же существуют. Сегодня минные карты для армян - это козырь, который они хотят разыграть как можно выгоднее. Это, повторим, вопиющее нарушение международных законов и правил ведения войны. Но ни в какой международной организации до сих пор почему-то не поставлен ребром этот вопрос, в отличие от вопроса армянских диверсантов, возвращение которых Ереван выбрал для себя делом чести. Вместо попыток давить на Азербайджан та же ПАСЕ должна была бы в ультимативной форме потребовать от Армении раскрыть карты минных полей, как того требуют несколько конвенций. Такое отношение вдохновляет армянских реваншистов и "мстителей", создавая у них иллюзию полной безнаказанности и свободы действий.

Эти иллюзии являются главным препятствием для выполнения Арменией взятых на себя по заявлению о мире обязательств. Чтобы карабахская проблема была решена раз и навсегда, чтобы в регионе наконец воцарился мир, чтобы был положен конец вражде, вдохновители и покровители армян должны отойти в сторону и если не занять справедливую позицию, то хотя бы придерживаться нейтралитета. Многого от них не требуется. Азербайджан сам решил свою территориальную проблему, сам сегодня восстанавливает разрушенное армянскими варварами. Он ни у кого не просит помощи и желает только одного - чтобы не мешали, не ставили палки в колеса и не порождали у противоположной стороны беспочвенных надежд. Если эти страны и политики так любят Армению и армян, путь подумают о них, делая недальновидные заявления или принимая провокационные резолюции. От сложившейся ситуации страдают, прежде всего, армяне и Армения. Невыполнение условий документа о мире отдаляет от нее все те возможности, которые открылись было после 10 ноября.

Зато с каждым глупым шагом, с каждой провокацией, вдохновленной поддержкой извне, армянское общество приближает новые проблемы для своей страны. Потому что терпение у азербайджанцев хоть и большое, но не бесконечное. И еще раз попытаться испытать его на прочность мы бы никому не советовали.

Лейла Таривердиева