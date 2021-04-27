Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистские силы в Армении: Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте

Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это - последнее предупреждение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими Государственной пограничной службы после ознакомления с воинской частью в Джебраиле.

"К сожалению, поднявшие голову в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями против нас, выдвигая территориальные претензии. Хочу отсюда предупредить их, чтобы они отказались от этих грязных деяний, иначе им придется плохо. Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак разбил голову врагу. Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это - последнее предупреждение. Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте. Мы охраняем и впредь будем охранять нашу границу. Граница любой страны является одним из ее государственных символов. Азербайджан полностью восстановил свои границы, территориальную целостность. Наши Вооруженные силы, проявив героизм и отвагу, одержали Победу в Отечественной войне. Роль пограничников в нашей общей победе велика. Я ценю это. Неслучайно многие наши военнослужащие награждены высокими государственными орденами и медалями", - сказал глава государства.