Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, с целью привлечения специализированной международной консалтинговой компании для разработки соответствующей концепции и генерального плана в связи с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента министерству энергетики выделяется сумма, эквивалентная 1 391 040 долларам США в манатах.

Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого Распоряжения.