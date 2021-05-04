Важнейшая миссия после Победы - полное возвращение в Карабах его истинных хозяев

АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

На этот раз на вопросы Trend ответил председатель недавно созданного Общественного объединения "Возвращение в Карабах", депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев, передает Day.Az.

В своем интервью он подчеркнул, что после Великой победы Азербайджана больше не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", следовательно, отпала необходимость в деятельности азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Также были обсуждены вопросы в связи с созданием Общественного объединения "Возвращение в Карабах", его предстоящей работой, в том числе вкладом в Великое возвращение, шагами, которые необходимо предпринять для полного возвращения в Карабах его истинных хозяев.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск видеопроекта.