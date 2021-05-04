МИД Азербайджана выразил соболезнования Мексике

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Мексике.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.

"Новость об обрушении метромоста в Мехико глубоко опечалила нас. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагической аварии, а также мексиканскому правительству и народу, желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в соболезновании.

Отметим, в результате обрушения метромоста в Мехико погибли 23 человека, около 70 получили травмы.