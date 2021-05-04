Азербайджан практически спас Грузию во время второй волны COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, об этом сказал советник генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе.

По его словам, если бы не медицинский кислород, предоставленный соседним Азербайджаном, то жертв коронавируса в Грузии было бы больше.

"Сейчас ситуация в Грузии такая же, как и во многих других странах, где политическая ситуация все еще сложна. Политики пытаются показать, что все в порядке, но это не так. 90 процентов населения должно быть вакцинировано, чтобы быть в безопасности. Несмотря на эпидемию, увеличения числа жертв не ожидается, поскольку теперь мы знаем, как бороться с этим вирусом. Хочу поблагодарить Азербайджан, который помог Грузии во время второй волны коронавируса. Мы практически выжили благодаря этой стране. В ноябре прошлого года, когда у нас было около семи тысяч инфицированных в день, Азербайджан поставлял кислород в грузинские больницы. Если бы не Азербайджан, то в Грузии была бы очень высокая смертность", - сказал Пхакадзе.