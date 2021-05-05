https://news.day.az/politics/1340002.html Рад посетить Азербайджан - Давид Залкалиани
Рад посетить Азербайджан - Давид Залкалиани
"Я рад посетить Азербайджан вместе с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили".
Как сообщает Day.Az, об этом заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани написал в Twitter в связи с официальным визитом в Баку.
Он отметил, что на встречах высокого уровня, а также на переговорах, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться пути усиления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном и интенсификации сотрудничества в различных сферах.
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