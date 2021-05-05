https://news.day.az/politics/1340192.html В Армении военнослужащий застрелил сослуживца
В Армении военнослужащий застрелил сослуживца
Погиб военнослужащий вооруженных сил Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.
Сообщается, что 4 мая в 20:00 в одной из воинских частей от выстрела, произведенного сослуживцем в результате нарушения правил обращения с оружием в ходе дежурства, смертельное ранение получил военнослужащий-срочник Артем Мелконян (2002 г.р.).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре