В Армении военнослужащий застрелил сослуживца

Погиб военнослужащий вооруженных сил Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

Сообщается, что 4 мая в 20:00 в одной из воинских частей от выстрела, произведенного сослуживцем в результате нарушения правил обращения с оружием в ходе дежурства, смертельное ранение получил военнослужащий-срочник Артем Мелконян (2002 г.р.).