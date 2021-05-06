Сергей Лавров сделал заявление по Карабаху

Ситуация на земле в Карабахе существенно нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Лавров также отметил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась, способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа", - подчеркнул он.