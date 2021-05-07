https://news.day.az/politics/1340998.html Увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры
Увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры
В Азербайджане в целях усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".
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